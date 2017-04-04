Аналитики озвучили, каким работникам повысили зарплату в Новосибирске

Новосибирск вошёл в топ-12 городов по самым высоким средним зарплатам по России, аналитики выяснили, в каких профессиях в Новосибирске повысили зарплаты, узнал корреспондент Сиб.фм из отчёта «Банка данных заработных плат» сайта HeadHunter 4 апреля.

Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провели анализ ситуации с заработными платами в Новосибирске и в России в целом. Специалисты проанализировали данные более 700 компаний-участников.

В рамках проекта «Банк данных заработных плат» аналитики выделили 20 специализаций уровня «специалист» и «ведущий специалист», в которых наблюдается заметное повышение заработной платы с марта 2016 года по март 2017 года.

Больше всего зарплата выросла у специалистов в области управления IT-продуктами — на 27,38 %, с 96 413 до 122 807 рублей. Почти на 20 % увеличились зарплаты у профессий, связанных с MySQL-администрированием, с 37 725 до 45 225 рублей. На третьем месте — рабочие специальности в производстве строительных материалов, показавшие рост в 17,5 %, с 34 560 до 40 620 рублей.

Специалисты в области геологии и разведки недр, топографо-геодезических работ в 2016 году в среднем зарабатывали 72 177 рублей, теперь — 82 177 рублей. Продолжает набирать популярность маркетинг в социальных сетях: с 60 559 до 67 340 рублей. Кроме того, увеличились зарплаты на 5-10 % у менеджеров, инженеров, дизайнеров интерфейсов, системных администраторов, лаборантов, рабочих железнодорожного транспорта и метрополитена.

В целом, по Новосибирску средние зарплаты с марта 2016 года по март 2017 года повысились на 1,3%. Средний размер зарплаты увеличился с 32 122 до 32 548 рублей. В Москве в настоящее время средняя зарплата составляет 69 165 рублей. За год она увеличилась на 1,5 %.

Напомним, что в июле 2012 года поисковик Яндекс посчитал среднюю зарплату сисадмина в Новосибирске и пришёл к выводу, что в Москве за аналогичную работу платят вдвое больше.