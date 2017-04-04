Томские палеонтологи разрешили загадку существования дикобразов в Сибири

Исследователи Томского госуниверситета назвали наступление нового ледникового периода причиной исчезновения дикобразов в Сибири. Алтайские дикобразы пережили уральских на 13 тысяч лет, узнал 4 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТГУ.

Палеонтологи Томского государственного университета назвали примерную дату смерти последнего сибирского дикобраза. Радиоуглеродное датирование костей в Университете Аризоны (США) показало возраст останков последних дикобразов из пещер Горного Алтая.

Специалисты из Сибири, Урала и Аризоны утверждают, что ископаемые дикобразы жили в Сибири ещё 27 тысяч лет назад, в период между двумя ледниковыми максимумами. Однако похолодание привело к исчезновению условий жизни для дикобразов: степи и луга сменяли леса, стало меньше осадков, упала средняя температура.

Древние дикобразы на Урале вымерли значительно раньше сибирских, возраст их останков превысил 40 тысяч лет. Результаты исследования были опубликованы в журнале Quaternary Science Reviews.

Напомним, что впервые останки древнего дикобраза были обнаружены в Горном Алтае в конце 1990-х годов известным сибирским палеонтологом Николаем Оводовым. Кости и зубы дикобраза он нашёл при раскопках пещер Разбойничьей, Усть-Канской и Страшной. Из этого следует, что дикобразы жили на Алтае в течение так называемого каргинского межстадиала — периода между двумя оледенениями.

В это время в западной части Горного Алтая (район пещеры Страшной) господствовали открытые степные ландшафты, но по долинам рек и на склонах гор северной экспозиции сохранялись участки лесной растительности. В северо-западной части Алтайской горной страны, где находится пещера Разбойничья, в растительном покрове доминировали леса и луга.