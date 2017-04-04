Полиция задержала подводных охотников вблизи плотины Новосибирской ГЭС

Сотрудники транспортной полиции задержали двух мужчин, которые занимались незаконной подводной охотой на реке Оби вблизи плотины Новосибирской ГЭС, рассказал корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы Управления на транспорте МВД России по СФО Артём Аверин 4 апреля.

Во время рейда сотрудники транспортной полиции задержали двух мужчин, которые занимались подводной охотой в запретной зоне — на реке Оби рядом с плотиной ГЭС. На них были специальные гидрокостюмы, в руках — снаряжение для подводной охоты на крупную рыбу.

«Стражи порядка доставили рыбаков на берег и провели с ними профилактическую беседу о том, что своими действиями они нарушили правила вылова водных биологических ресурсов», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.

Мужчины были привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ («Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира»). Данная статья предусматривает штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.

«Это охранная зона, там даже находиться запрещено. Если бы они в другом месте плавали и ныряли — никто бы им слова не сказал, — прокомментировал корреспонденту Сиб.фм Артём Аверин. — К тому же это небезопасно для самих рыбаков. Начнётся сброс воды — затянет людей, и где их потом искать?»

Напомним, что в октябре 2016 года двое рыбаков взяли теплоход на абордаж и избили капитана в Томской области.