 

Предприятия Новосибирской области сократили 2 тысячи человек с начала года

 4 апреля, 11:45
подходящие темы
Предприятия Новосибирской области сократили 2 тысячи человек с начала года
Фото с сайта news.tpu.ru

Региональное министерство труда зарегистрировало 16,1 тысячи безработных, в то время как с начала года 24,3 тысячи человек искали работу, узнал корреспондент Сиб.фм 4 апреля из сообщения ведомства.

Уровень официальной безработицы составляет 1,1 % от численности рабочей силы. На 31 марта 2017 года в целом по области зарегистрированы 16,1 тысячи безработных граждан, тогда как в 2016 году их число составляло 19,6 тысячи человек.

По направлениям центров занятости населения трудоустроены 14,6 тысячи человек. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года число трудоустроенных увеличилось на 21,5 %.

На обучение востребованным на рынке труда профессиям направлено около 1,4 тысячи безработных — они обучаются профессиям повара, электрогазосварщика, водителя погрузчика, парикмахера.

Работодатели в 2017 году заявили о наличие 45,5 тысячи вакансий, это больше, чем в 2016 году, на 7,7 %. На 31 марта потребность в работниках составляет 28,4 тысячи человек, это больше, чем в 2016 году, на 15,3 %.

Напомним, в октябре 2016 года Министерство труда РФ предложило ввести сбор за тунеядство в размере 20 тысяч с человека в год. В Новосибирской области сборы могут достичь 3,8 млрд рублей.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 24 марта, 12:27 • интервью

Борис Травкин: автопортрет оператора

Кинооператор Борис Травкин о кино как образе жизни, режиссёрах-женихах и операторах-невестах и местах, которые манят.
 16 февраля, 15:33 • статья

Новый «великий перелом» в Новосибирске: будет или нет?

Чем реиндустриализация отличается от просто индустриализации, кроме приставки? Сиб.фм разбирается с «Программой реиндустриализации экономики Новосибирской области» — что от неё ожидать и когда.
 27.12.2016, 14:53 • короче

Короче: уберизация экономики

Что такое уберизация в экономике и других сферах, почему это важно, как она меняет жизнь и какие проблемы с ней возникают.
самое популярное
 26 марта, 15:05 • новость

Тысячи жителей Новосибирска вышли на митинг против коррупции «Он вам не Димон»

Более двух тысяч человек собрались на митинг против коррупции под названием «Он вам не Димон» в центре Новосибирска.
 27 марта, 18:33 • новость

Иркутский губернатор умер в московской больнице

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко скончался в одной из больниц Москвы.
 2 апреля, 16:21 • новость

Жители Новосибирска вышли на пикет в поддержку задержанных за протест против коррупции

В центре Новосибирска около 400 человек собрались на массовый пикет в поддержку узников, задержанных на антикоррупционном митинге «Он вам не Димон», который прошёл по всей России 26 марта.
 25 марта, 16:20 • новость

Команда Навального добилась через суд проведения митинга против коррупции в Новосибирске

Мэрия Новосибирска отказала команде оппозиционера Алексея Навального в проведении митинга и пикета против коррупции в центре города, активисты добились через суд разрешения на митинг возле театра «Глобус».
 28 марта, 12:44 • новость

Новосибирские синоптики озвучили прогноз на три месяца вперёд

Начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик сообщила, в каких регионах Западной Сибири пройдут осадки и установится тёплая погода в ближайшие три месяца.
 25 марта, 18:03 • новость

Иркутская женщина-силач прокатила в багажнике подрезавшего её автохама

В Иркутске мастер спорта по пауэрлифтингу Оксана Кошелева наказала мужчину за опасную парковку — погрузила его в багажник своего автомобиля и прокатила 100 метров.
присоединяйтесь!
    