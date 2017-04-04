Предприятия Новосибирской области сократили 2 тысячи человек с начала года

Региональное министерство труда зарегистрировало 16,1 тысячи безработных, в то время как с начала года 24,3 тысячи человек искали работу, узнал корреспондент Сиб.фм 4 апреля из сообщения ведомства.

Уровень официальной безработицы составляет 1,1 % от численности рабочей силы. На 31 марта 2017 года в целом по области зарегистрированы 16,1 тысячи безработных граждан, тогда как в 2016 году их число составляло 19,6 тысячи человек.

По направлениям центров занятости населения трудоустроены 14,6 тысячи человек. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года число трудоустроенных увеличилось на 21,5 %.

На обучение востребованным на рынке труда профессиям направлено около 1,4 тысячи безработных — они обучаются профессиям повара, электрогазосварщика, водителя погрузчика, парикмахера.

Работодатели в 2017 году заявили о наличие 45,5 тысячи вакансий, это больше, чем в 2016 году, на 7,7 %. На 31 марта потребность в работниках составляет 28,4 тысячи человек, это больше, чем в 2016 году, на 15,3 %.

Напомним, в октябре 2016 года Министерство труда РФ предложило ввести сбор за тунеядство в размере 20 тысяч с человека в год. В Новосибирской области сборы могут достичь 3,8 млрд рублей.