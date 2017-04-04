 

Прокуратура Иркутской области проверит СМИ после слухов о смерти губернатора

 4 апреля, 09:57
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Прокуратура Иркутской области проверит СМИ после слухов о смерти губернатора
Фото с сайта kremlin.ru

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко потребовал проверить ложную информацию о своей смерти через пресс-службу, в администрации региона увидели в слухах угрозу волнений среди населения, узнал 3 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения РБК.

Сотрудники администрации губернатора и правительства Иркутской области решили найти авторов ложного сообщения о смерти главы региона Сергея Левченко. Власти подали заявление в прокуратуру Иркутской области, Роскомнадзор и другие надзорные органы.

В правительстве региона подчеркнули, что сообщение о смерти Левченко повлекло «дальнейшее распространение данной информации в федеральных и региональных СМИ, волнения среди населения, которые могли вызвать нарушения общественного порядка, муссирование информации о досрочных выборах губернатора Иркутской области».

Ранее информация о смерти Сергея Левченко в московской больнице появилась 27 марта на сайте Newsirkutsk. Издание ссылалось на «свои источники информации, близкие к администрации Левченко» и не оглашало причину смерти.

Пресс-секретарь губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич связалась с корреспондентом Сиб.фм меньше чем через час после выхода рерайта новости со ссылкой на источник Newirkutsk. Она опровергла слухи о смерти, к этому моменту новость на сайте источника была удалена. Корреспондент Сиб.фм оперативно опубликовал опровержение со скриншотами первоисточника.

«Журналист и редакция не несут ответственности за распространение недостоверных сведений, если это дословное цитирование другого СМИ. Доказательством того, что первым эти сведения опубликовало другое СМИ, может быть скриншот с сайта этого СМИ. В таком случае, достаточно опубликовать только опровержение», — прокомментировала юрист по защите СМИ Ольга Воронова.

Напомним, что иркутский губернатор Сергей Левченко возглавил список КПРФ на минувших выборах в Госдуму осенью 2016 года. Политолог Владимир Рыжков ранее отмечал, что новая администрация Иркутской области под началом Сергея Левченко стала более открыта, более контактна с населением и гражданским обществом.

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