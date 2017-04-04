 

Школьника убило током при попытке сделать двойное селфи в Хакасии

 4 апреля, 15:09
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Школьника убило током при попытке сделать двойное селфи в Хакасии
фото с сайта www.bombus.uhta24.ru

Двое подростков залезли на опору линии электропередач ради фото — один из них попал в больницу, другой скончался в автомобиле скорой, узнал 4 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения следственного комитета по Республике Хакасии.

Гибель подростка при попытке сделать селфи расследуют в Хакасии. Следователи республиканского управления СК РФ возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Трагедия произошла 19 марта 2017 года в микрорайоне «Кирзавод» города Черногорска. Трое подростков залезли на высоковольтную опору № 19, принадлежащую крупной угледобывающей компании ОАО «СУЭК», чтобы сделать фото.

Двое 14-летних школьников получили удар током, один из них скончался в машине скорой, другой был госпитализирован в межрайонную больницу и в настоящее время идёт на поправку. Ведётся расследование уголовного дела.

Напомним, как 23 марта шестеро подростков сделали экстремальные селфи на 20-метровой трубе в Новосибирске. Во время рейда на перегоне станций Западная площадка — Обь полицейские заметили группу подростков на трубе путепровода высоко над землёй. Кроме того, прямо под ними проходила высоковольтная линия контактной сети. 15-летние школьники признались, что не раз забирались на трубу и наблюдали за поездами, фотографируя их. Инспекторы отдела полиции привлекли родителей к административной ответственности и провели с ними профилактическую беседу.

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