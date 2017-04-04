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 4 апреля, 11:24
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Следователи проверят обстоятельства смерти женщины в новосибирской больнице
Фото с сайта onkozdrav.ru

Следственный комитет проверит новосибирскую городскую больницу № 11, в которой в 2016 году умерла пациентка, родственники подозревают врачебную ошибку, узнал корреспондент Сиб.фм 4 апреля из сообщения пресс-службы следственного комитета по Новосибирской области.

14 марта 2016 года в городской клинической больнице умерла 33-летняя женщина, которая попала туда с заболеванием лёгких. Муж погибшей женщины подал в суд на медицинское учреждение, требуя компенсацию морального вреда размером 3 млн рублей.

Как сообщил НГС, по результатам экспертизы, в горбольнице № 11 пациентка получила неполный диагноз: врачи не обнаружили и, соответственно, не лечили туберкулёз лёгких, выявленный на судебно-гистологическом исследовании после смерти женщины. Суд принял во внимание результаты экспертизы.

После обнародования в СМИ информации об этом случае следственный комитет объявил о проведении процессуальной проверки городской больницы № 11.

Напомним, что в июле 2015 года следственный комитет начал проверку смерти молодой мамы в роддоме Новосибирска после сообщений в СМИ. Родственники не верили в официальный диагноз и подозревали врачебную ошибку.

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