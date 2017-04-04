 

Спасатели и синоптики предупредили жителей Новосибирска о штормовом ветре

 4 апреля, 17:36
были упомянуты
подходящие темы
Спасатели и синоптики предупредили жителей Новосибирска о штормовом ветре
Фото с сайта 24.mchs.gov.ru

Метеорологи предупредили жителей Новосибирска о надвигающемся шторме, чего следует избегать при сильном ветре, рассказал корреспонденту Сиб.фм начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы «Витязь» Дмитрий Фокин 4 апреля.

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня 4 апреля и ночью 5 апреля в Новосибирске ожидается метель с ливневым снегом. Скорость ветра будет достигать до 23 м/с.

«На территории Новосибирской области в ближайшие сутки ожидаются неблагоприятные погодные условия: снегопады, метели, ветер от 15 до 23 м/с, — рассказал корреспонденту пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. — А по Алтаю и Кемеровской области опасные явления — ветер будет достигать 25-27 м/с. Это связано с приближением волнового циклона из района Тобольска на восток и юго-восток с атмосферными фронтами, большими перепадами атмосферного давления, что вызывает развитие системы зоны сильных ветров и метелей. Но завтра днём, по прогнозу, осадков уже не ожидается».

Начальник МАСС Дмитрий Фокин отметил, что в такую погоду лучше отменить поездки по междугородним трассам. Тем, кто всё-таки решил отправиться в путь, спасатели рекомендуют запастись средствами связи, дополнительным топливом, тёплой одеждой и едой.

«Когда сильный ветер, дороги лучше переходить по крытым переходам или там, где сверху отсутствуют провода, — пояснил Дмитрий Фокин. — Рядом с домами нужно поднимать голову наверх и осматриваться. Не бывает так, что сразу, быстро всё оторвало. Отрыв какой-то конструкции — крыши или ещё чего-либо, происходит постепенно. Машины лучше не ставить около деревьев и домов. Безопаснее их оставлять в гаражах или на стоянках. Окна и двери стараться закрывать, чтобы не было свободного хода резких потоков воздуха, которые захлопывают двери и выбивают стёкла».

Напомним, что 31 марта 2017 года ураганный ветер в Новосибирске повредил 15 электролиний и сорвал крыши более 20 домов.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 22.09.2016, 17:00 • статья

Красные камни и чёрная пурга

Дети, которые родились и учатся в Норильске, рассказали корреспонденту Сиб.фм о своей повседневной жизни, ощущениях и планах на будущее.
 9.06.2014, 08:30 • статья

Сама приплыла

Около 10 000 домов оказались затоплены на Алтае в начале июня. С каждым днём возникает всё больше предположений о причинах произошедшего катаклизма. Сиб.фм собрал вместе все версии: форелевые озёра Германа Грефа, месть «принцессы Укока» и американское оружие.
 2.06.2014, 08:30 • репортаж

Спасение утопающих

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен на территориях Республики Алтай и Алтайского края 30 мая, где из-за разлива рек затоплены населённые пункты, туристические базы и разрушена часть автомобильных мостов. Корреспондент Сиб.фм оказался в зоне бедствия.
самое популярное
 26 марта, 15:05 • новость

Тысячи жителей Новосибирска вышли на митинг против коррупции «Он вам не Димон»

Более двух тысяч человек собрались на митинг против коррупции под названием «Он вам не Димон» в центре Новосибирска.
 27 марта, 18:33 • новость

Иркутский губернатор умер в московской больнице

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко скончался в одной из больниц Москвы.
 2 апреля, 16:21 • новость

Жители Новосибирска вышли на пикет в поддержку задержанных за протест против коррупции

В центре Новосибирска около 400 человек собрались на массовый пикет в поддержку узников, задержанных на антикоррупционном митинге «Он вам не Димон», который прошёл по всей России 26 марта.
 25 марта, 16:20 • новость

Команда Навального добилась через суд проведения митинга против коррупции в Новосибирске

Мэрия Новосибирска отказала команде оппозиционера Алексея Навального в проведении митинга и пикета против коррупции в центре города, активисты добились через суд разрешения на митинг возле театра «Глобус».
 28 марта, 12:44 • новость

Новосибирские синоптики озвучили прогноз на три месяца вперёд

Начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик сообщила, в каких регионах Западной Сибири пройдут осадки и установится тёплая погода в ближайшие три месяца.
 25 марта, 18:03 • новость

Иркутская женщина-силач прокатила в багажнике подрезавшего её автохама

В Иркутске мастер спорта по пауэрлифтингу Оксана Кошелева наказала мужчину за опасную парковку — погрузила его в багажник своего автомобиля и прокатила 100 метров.
присоединяйтесь!
    