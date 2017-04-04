Спасатели и синоптики предупредили жителей Новосибирска о штормовом ветре

Метеорологи предупредили жителей Новосибирска о надвигающемся шторме, чего следует избегать при сильном ветре, рассказал корреспонденту Сиб.фм начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы «Витязь» Дмитрий Фокин 4 апреля.

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня 4 апреля и ночью 5 апреля в Новосибирске ожидается метель с ливневым снегом. Скорость ветра будет достигать до 23 м/с.

«На территории Новосибирской области в ближайшие сутки ожидаются неблагоприятные погодные условия: снегопады, метели, ветер от 15 до 23 м/с, — рассказал корреспонденту пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. — А по Алтаю и Кемеровской области опасные явления — ветер будет достигать 25-27 м/с. Это связано с приближением волнового циклона из района Тобольска на восток и юго-восток с атмосферными фронтами, большими перепадами атмосферного давления, что вызывает развитие системы зоны сильных ветров и метелей. Но завтра днём, по прогнозу, осадков уже не ожидается».

Начальник МАСС Дмитрий Фокин отметил, что в такую погоду лучше отменить поездки по междугородним трассам. Тем, кто всё-таки решил отправиться в путь, спасатели рекомендуют запастись средствами связи, дополнительным топливом, тёплой одеждой и едой.

«Когда сильный ветер, дороги лучше переходить по крытым переходам или там, где сверху отсутствуют провода, — пояснил Дмитрий Фокин. — Рядом с домами нужно поднимать голову наверх и осматриваться. Не бывает так, что сразу, быстро всё оторвало. Отрыв какой-то конструкции — крыши или ещё чего-либо, происходит постепенно. Машины лучше не ставить около деревьев и домов. Безопаснее их оставлять в гаражах или на стоянках. Окна и двери стараться закрывать, чтобы не было свободного хода резких потоков воздуха, которые захлопывают двери и выбивают стёкла».

Напомним, что 31 марта 2017 года ураганный ветер в Новосибирске повредил 15 электролиний и сорвал крыши более 20 домов.