 

Строительство первого в Красноярске магазина IKEA оценено в 9 млрд рублей

 4 апреля, 13:26
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Строительство первого в Красноярске магазина IKEA оценено в 9 млрд рублей
Фото с сайта wikimedia.org

Проект строительства торгово-развлекательного центра «Мега» в Красноярске и первого в городе магазина IKEA оценён в 9 млрд рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 4 апреля, ознакомившись с основными параметрами проекта на инвестиционном портале Красноярского края.

Ранее, в апреле 2014 года региональное министерство инвестиций и инноваций подписало соглашение о сотрудничестве с ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» — российским дочерним представительством IKEA. Власти брали на себя обязательство помочь компании с поиском подходящей площадки для строительства торгового центра «Мега» в Красноярске. Размер инвестиций и сроки реализации тогда не были названы.

В августе 2015 года руководитель направления региональных проектов «ИКЕА МОС» Сергей Бут заявлял, что компания всё ещё ведёт переговоры с мэрией Красноярска и выбирает земельный участок для строительства. Принимавший участие в переговорах вице-премьер правительства региона Виктор Зубарев тогда же сообщал, что красноярский проект остаётся для IKEA одним из приоритетных, а объём инвестиций может составить около 15 млрд рублей.

Напомним, в январе 2016 года «ИКЕА МОС» взяла в аренду у мэрии Красноярска два земельных участка общей площадью более 50 гектаров — участки расположены вдоль Северного шоссе рядом с жилым районом «Солонцы-2».

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