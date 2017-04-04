Телеканал «Настоящее Время» (совместный медиапроект «Радио „Свобода“» и «Голоса Америки») опубликовал воспоминания и фотографии супружеской четы Мартина и Джен Манхофов, побывавших весной 1953 года в Хакасии и в Красноярском крае, где иностранцев поразили «отсутствие проблесков цивилизации» и антисанитария, узнал корреспондент Сиб.фм 4 апреля, ознакомившись с мемуарами.

Майор американской армии Мартин Манхоф работал в СССР в качестве помощника военного атташе. После смерти Иосифа Сталина советские власти сняли ограничения на поездки иностранцев в целый ряд регионов. Манхоф и его жена воспользовались этим, чтобы проехать в течение двух недель по Транссибирской железной дороге в те города, куда ранее граждане США никогда не добирались. В Красноярском крае американцы останавливались в городе Ачинске, в Хакасии подробно изучили центр Абакана. Больше всего туристов поразили туалеты местной гостиницы, представлявшие собой дыру в полу.

«Перед этими последними дверями приходилось зажимать нос. Я отказывалась дышать из чистого упрямства, — писала Джен Манхоф друзьям. — Утром, когда уборщица наводила хоть какой-то порядок, было ещё терпимо. Но к вечеру, учитывая, что туалетом пользовались не только постояльцы гостиницы, вокруг дыры было практически невозможно найти чистого места, чтобы поставить ногу».

Спутники в поезде, а также жители Ачинска и Абакана удивили американцев тем, что в большинстве своём были одеты в лохмотья, переносили багаж в тюках, сделанных из тряпок.

«Ничего сверх абсолютно необходимого попросту нет. Для большинства людей, которых мы встретили в этой поездке, главная проблема — выживание. Нет даже проблесков цивилизации. Нет никакой гордости, люди ни к чему не стремятся. Люди жуют свою краюху и засыпают от усталости, пока ждут поезда. Все грязные, от всех воняет. Вода в дома не проведена, им трудно соблюдать элементарные правила гигиены», — вспоминала супруга Манхофа.

Через несколько дней после возвращения американцев в Москву газета «Труд» напечатала письмо, написанное проводником поезда, где ехали путешественники. Проводник обвинил семейную чету в шпионаже, указав на то, что те постоянно делали пометки в блокнотах. Однако никаких негативных последствий для Манхофов не последовало, а уже через два месяца они навсегда покинули СССР.

Напомним, в октябре 2015 года американский путешественник, блогер и историк Макс Шелтон опубликовал дневники своего путешествия с друзьями по Транссибирской железной дороге в середине 2000-х годов. Много внимания иностранец уделил своему визиту в Новосибирск, в котором его поразило обилие велосипедистов, мужчины в макияже. По оценке Шелтона, жители города считают себя «слишком клёвыми для этого мира».