 

Житель Новосибирска облил себя горючей жидкостью и поджёг

 4 апреля, 17:56
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Житель Новосибирска облил себя горючей жидкостью и поджёг
Фото с сайта art-apple.ru

В микрорайоне Новосибирска «Родники» мужчина поджёг сам себя, прохожие сбили огонь и вызвали скорую помощь, рассказал корреспонденту Сиб.фм 4 апреля референт пресс-службы регионального главка МВД Михаил Бирюков.

Несчастный случай произошёл на улице Краузе, мужчина 1966 года рождения облил себя горючей жидкостью и поджёг.

Очевидцы происшествия сбили пламя, охватившее пострадавшего, и вызвали карету скорой помощи. На тот момент мужчина был жив.

«Как только врачи позволят с ним поговорить, мы уточним обстоятельства происшедшего», — сказал сотрудник полиции. В какую больницу увезли пострадавшего, он сказать не смог.

Напомним, что 2 февраля 2015 года Александр Черников из Барнаула, известный своим прыжком с пятого этажа, побил собственный рекорд — поджёг себя и спрыгнул с девятиэтажного дома. Из сугроба его достала полиция и помощники экстремала. В больнице выяснилось, что у него ушиб лёгкого и повреждение внутренних органов.

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