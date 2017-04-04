Звёзды сибирского балета выступят на гала-концерте в Новосибирске

9 апреля в новосибирском ДК Железнодорожников состоится гала-концерт ведущих артистов балета из Новосибирска, Иркутска, Красноярска и Санкт-Петербурга, узнал корреспондент Сиб.фм у организаторов мероприятия 4 апреля.

Художественным руководителем и идейным вдохновителем проекта «Звёзды бале-та Сибири» стал солист Новосибирского оперного театра Иван Кузнецов. В концерте примут участие такие известные мастера балета, как солисты НОВАТ Елена Лыткина, Роман Полковников и Никита Ксенофонтов, солисты красноярского театра оперы и балета Дмитрий Дьячков и Светлана Свинко и другие артисты.

«Идея возникла несколько лет назад, а сейчас появилась возможность её реализовать, потому что в Новосибирске редко проходят именно сборные гала-концерты, объединяющие артистов из разных городов. Я надеюсь, что это мероприятие дополнит культурную жизнь нашей сибирской столицы и придётся по вкусу и балетоманам, и тем, кто только знакомится с этим видом искусства. Программа достаточно интересная: одновременно и простая, и в ней есть над чем подумать. Мы постарались учесть все потребности зрителей», — отметил Иван Кузнецов.

Танцовщики выступят в сценах из балетов «Лебединое озеро», «Корсар», «Коппелия», «Дон Кихот», а также покажут абсолютно новые хореографические работы. Отрывки из балетов «Ромео и Джульетта» (на музыку Чайковского) и «Бизе-сюита» представит Иван Кузнецов.

В концерте примет участие выпускница красноярского хореографического училища, солистка красноярского театра оперы и балета Елена Свинко, ставшая третьим призёром XXVII Международного конкурса артистов балета в Варне (Болгария) в 2016 году.

«Я была счастлива откликнуться на предложение Ивана Кузнецова принять участие в гала-концерте „Звёзд балета Сибири“, ведь для нас — артистов — крайне важен обмен опытом, который мы получаем, выходя на одну сцену с другими великолепными артистами. А состав участников и программа концерта действительно впечатляют! С нетерпением жду встречи с новосибирскими зрителями, которые всегда открыто и тепло принимают балет», — поделилась Елена Свинко.

За час до начала гала-концерта в фойе откроется выставка «Закулисье» известного новосибирского фотохудожника Алексея Цилера. Часть вырученных денег от продажи билетов будет переведена благотворительной организации Русфонд, помогающей тяжелобольным детям.

Напомним, что недавно в Новосибирском театре оперы и балета представили премьеру спектакля «Пер Гюнт», постановщиком которого стал один из ведущих европейских хореографов Эдвард Клюг.