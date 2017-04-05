Бывший центр подготовки космонавтов станет аэропарком беспилотников под Новосибирском

Минпромторг РФ планирует создать под Новосибирском центр по производству и испытанию малой авиации и беспилотников, узнал 5 апреля корреспондент Сиб.фм в пресс-службе администрации Бердска.

Проект аэрокосмического центра обсудили на выездном совещании представителей правительства Новосибирской области.Бывший аэродром ДОСААФ «Бердск-Центральный» станет базой для испытаний композитных самолётов и беспилотников.

Аэрокомплекс «Аэропарк» станет базой сборки композитных самолётов и беспилотников, передал «Курьер-Среда. Бердск» слова заммэра Бердска Александра Тужика. В 2016 году была завершена передача аэродрома из ведения Минобороны РФ в Минпромторг РФ по просьбе Сибирского научно-исследовательского авиационного института имени Чаплыгина (СибНИА им. Чаплыгина). Началась подготовка к созданию испытательной площадки для самолётов малой авиации.

гибридный летательный аппарат colibri-s. фото представлено наноцентром «сигма.новосибирск»

Специалисты четырёх авиационных институтов вошли в координационный совет проекта «Аэропарк», планируемого в формате государственно-частного партнёрства.

Ранее аэродром служил базой для Центра подготовки космонавтов в Новосибирске, сейчас он используется Новосибирским аэроклубом ДОСААФ.

Напомним, что самый загруженный аэропорт Сибири Толмачёво призвал мэрию Новосибирска избавить туристов от пробок — утренние заторы в пиковое время вылетов и после мероприятий в Экспоцентре стали проблемой для пассажиров.