Два члена омского правительства поборются за пост мэра Омска

Заместитель председателя областного правительства Станислав Гребенщиков и министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов заявили о своём желании баллотироваться в мэры Омска в последний день приёма документов у кандидатов, узнал корреспондент Сиб.фм 5 апреля в городском избиркоме.

Омские СМИ назвали решение Станислава Гребенщикова бороться за пост мэра неожиданным, а сам вице-председатель областного правительства заявил, что оно является обдуманным.

Ранее Станислава Гребенщикова на пост мэра рекомендовали Совет ректоров, татарская культурная автономия, Фонд имени Сергея Манякина (первого секретаря Омского обкома КПСС в 1960-1980-х годах).

Против кандидатуры Гребенщикова выступил целый ряд политиков и общественных деятелей. Вице-премьеру регионального правительства припомнили скандалы, связанные с охотой, и подозрения в коррупции. В качестве положительных сторон Гребенщикова упоминали репутацию «крепкого хозяйственника».

В правительстве Виктора Назарова Станислав Гребенщиков работает с 2012 года, он курирует сферу строительства и ЖКХ. В случае если вице-премьер правительства будет избран мэром Омска, для него фактически ничего не изменится: и сам губернатор Виктор Назаров, и многие политологи напрямую говорили, что в новой должности мэра областного центра фактически он станет «заместителем губернатора по городу».

Владимир Куприянов согласовал своё выдвижение на пост мэра с губернатором Виктором Назаровым. Не исключено, что министр станет официальным дублёром Станислава Гребенщикова и заменит его в том случае, если у вице-премьера омского правительства возникнут проблемы с регистрацией.

Напомним, что 31 марта Александр Триппель, ранее работавший в правительстве Омской области при Викторе Назарове, отказался баллотироваться в мэры.