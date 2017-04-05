 

Годовалая девочка умерла после отказа врачей в госпитализации в Хакасии

 5 апреля, 19:17
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Годовалая девочка умерла после отказа врачей в госпитализации в Хакасии
Фото с сайта marketingsearch.ru

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти годовалой девочки, которой отказали в госпитализации врачи в Республике Хакасии, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения регионального следственного комитета 5 апреля.

Вечером 21 марта 2017 года в городе Сорске Республики Хакасии годовалому ребёнку стало плохо. Родители привезли девочку в Сорскую городскую больницу с предварительным диагнозом: «ротовирусная инфекция». По версии следствия, в госпитализации ей было отказано, поскольку в больнице отсутствует инфекционное отделение.

Родители самостоятельно привезли девочку в город Черногорск. Ребёнок находился в тяжёлом состоянии, ей вызвали скорую помощь. Несмотря на старания врачей, 22 марта девочка скончалась в автомобиле скорой помощи.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти ребёнка. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям врачей и медицинского персонала, оказывавших девочке помощь.

Напомним, что в апреле 2015 года врачи Бердской городской клинической больницы Новосибирской области допустили смерть трёхмесячного ребёнка от кровоизлияния в голове.

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