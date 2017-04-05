 

Губернатор Владимир Городецкий выбрал кандидатуру нового министра транспорта

 5 апреля, 15:53
были упомянуты
подходящие темы
Губернатор Владимир Городецкий выбрал кандидатуру нового министра транспорта
Фото с сайта sibupravtodor.ru

Глава региона назначил на пост министра транспорта Новосибирской области Анатолия Костылевского, который занимал должность первого заместителя начальника федерального управления автодорог «Сибирь», узнал корреспондент Сиб.фм 5 апреля из сообщения издания «Коммерсантъ-Сибирь».

Издание ссылается на источники в управлении и правительстве области, которые подтвердили новое назначение. Анатолий Костылевский приступит к своим обязанностям 10 апреля.

Ранее должность министра транспорта занимал Сергей Титов, в настоящее время он является президентом новосибирской компании «Сибмост».

Напомним, что в марте 2016 года новосибирские общественники потребовали от Владимира Городецкого отставки министра транспорта региона, они обвиняли Сергея Титова в неэффективном использовании бюджетных средств.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 4 апреля, 12:07 • статья

Навальный играет чёрными

Политологи Новосибирска рассказали новостному редактору Сиб.фм, почему кампания Алексея Навального успешна в Сибири, разница в интересах мэра и губернатора только на руку оппозиции и что из этого может получиться.
 27.12.2016, 14:53 • короче

Короче: уберизация экономики

Что такое уберизация в экономике и других сферах, почему это важно, как она меняет жизнь и какие проблемы с ней возникают.
 11.11.2016, 12:02 • репортаж

Суррогатному топливу объявлена война

Как обеспечить безопасность автолюбителей и общественного транспорта и как ведется борьба с контрафактным горючим, узнал корреспондент Сиб.фм из обсуждения в рамках «Встречи на Вертковской».
самое популярное
 26 марта, 15:05 • новость

Тысячи жителей Новосибирска вышли на митинг против коррупции «Он вам не Димон»

Более двух тысяч человек собрались на митинг против коррупции под названием «Он вам не Димон» в центре Новосибирска.
 27 марта, 18:33 • новость

Иркутский губернатор умер в московской больнице

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко скончался в одной из больниц Москвы.
 2 апреля, 16:21 • новость

Жители Новосибирска вышли на пикет в поддержку задержанных за протест против коррупции

В центре Новосибирска около 400 человек собрались на массовый пикет в поддержку узников, задержанных на антикоррупционном митинге «Он вам не Димон», который прошёл по всей России 26 марта.
 25 марта, 16:20 • новость

Команда Навального добилась через суд проведения митинга против коррупции в Новосибирске

Мэрия Новосибирска отказала команде оппозиционера Алексея Навального в проведении митинга и пикета против коррупции в центре города, активисты добились через суд разрешения на митинг возле театра «Глобус».
 28 марта, 12:44 • новость

Новосибирские синоптики озвучили прогноз на три месяца вперёд

Начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик сообщила, в каких регионах Западной Сибири пройдут осадки и установится тёплая погода в ближайшие три месяца.
 25 марта, 18:03 • новость

Иркутская женщина-силач прокатила в багажнике подрезавшего её автохама

В Иркутске мастер спорта по пауэрлифтингу Оксана Кошелева наказала мужчину за опасную парковку — погрузила его в багажник своего автомобиля и прокатила 100 метров.
присоединяйтесь!
    