Губернатор Владимир Городецкий выбрал кандидатуру нового министра транспорта

Глава региона назначил на пост министра транспорта Новосибирской области Анатолия Костылевского, который занимал должность первого заместителя начальника федерального управления автодорог «Сибирь», узнал корреспондент Сиб.фм 5 апреля из сообщения издания «Коммерсантъ-Сибирь».

Издание ссылается на источники в управлении и правительстве области, которые подтвердили новое назначение. Анатолий Костылевский приступит к своим обязанностям 10 апреля.

Ранее должность министра транспорта занимал Сергей Титов, в настоящее время он является президентом новосибирской компании «Сибмост».

Напомним, что в марте 2016 года новосибирские общественники потребовали от Владимира Городецкого отставки министра транспорта региона, они обвиняли Сергея Титова в неэффективном использовании бюджетных средств.