 

Хакасская исправительная колония будет готовить женщин-сантехников

 5 апреля, 17:29
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Хакасская исправительная колония будет готовить женщин-сантехников
Фото с сайта 19.fsin.su

Исправительная колония № 29, расположенная в хакасском городе Черногорске, будет обучать осуждённых женщин профессии сантехника, узнал корреспондент Сиб.фм 5 апреля из сообщения республиканского управления ФСИН.

Подготовка будет проводится на базе местного филиала профучилища № 303, где до сих пор обучали только швей, поваров, штукатуров и парикмахеров. Как отмечают в управлении ФСИН, первая группа женщин-сантехников уже сформирована, освоить традиционно мужскую профессию вызвались 20 заключённых.

Также поясняется, что недавно на территории ИК № 29 было построено новое общежитие на 300 мест, после чего возникла необходимость в постоянных услугах сантехников. Региональное пенитенциарное ведомство рассчитывает, что эта потребность будет полностью закрыта после выпуска первого набора на новую специальность.

«Группа обучающихся в количестве 20 человек была сформирована в предельно короткие сроки. Осуждённые женщины с большим желанием принялись осваивать все тонкости новой профессии, отмечая, что после освобождения знания, полученные в ходе обучения, помогут в поиске работы и дальнейшей ресоциализации», — говорится в сообщении.

Напомним, УФСИН по Республике Бурятии сообщало в середине марта о том, что осуждённых на обязательные общественные работы трудоустроят в буддийских дацанах, где ламы будут проводить с ними беседы «о нравственности, мудрости и вероучении».

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