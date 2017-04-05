 

Мэрия Новосибирска не нашла места изготовленному активистами бюсту Сталина

 5 апреля, 15:33
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Мэрия Новосибирска не нашла места изготовленному активистами бюсту Сталина
Фото с сайта inkazan.ru

Общественники изготовили бюст советского вождя Иосифа Сталина, но мэрия Новосибирска затягивает решение вопроса по его размещению в городе, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Интерфакса» 5 апреля.

Общественники отлили бюст Иосифу Сталину. В настоящее время они ждут решения от мэрии в Новосибирске, где можно будет разместить памятник. Мэрия собирается провести опрос жителей Новосибирска, чтобы выяснить их отношение к размещению бюста Сталина в городе. Общественники отмечают, что никаких альтернативных предложений по выбору места от городских властей не поступало.

Ранее мэр Новосибирска, глава обкома КПРФ Анатолий Локоть выдвигал вариант установить бюст на каком-нибудь частном участке, апеллируя тем, что личность Сталина многими воспринимается неоднозначно. По этой же причине художественный совет Новосибирска отклонил инициативу активистов в сквере Героев Революции. В ответ активисты предложили разместить бюст на территории Мемориального ансамбля «Подвигу сибиряков в Великую Отечественную войну 1941 — 1945 годов».

«Мы возражали против опроса, поскольку Иосиф Сталин в опросе не нуждается, его заслуги в истории нашей Родины бесспорны, — отметил руководитель инициативной группы по установке памятника Алексей Денисюк. — Также нам стало известно, что планируется установка памятника царю Николаю II (памятник уже готов, царь с сыном стоят в полный рост) вблизи храма Александра Невского, но опроса никто не проводил и, как мы понимаем, никто и не будет спрашивать мнение жителей города».

Автором скульптуры выступил Павел Марков. Он изготовил бюст из стеклокомпозита, тонированного под тёмную бронзу. Стоимость работы скульптора составила порядка 200 тысяч рублей.

Напомним, что в июле 2016 года группа общественников выдвинула альтернативную идею памятника Иосифу Сталину в Новосибирске: генералиссимус должен держать в руках расстрельные списки, стоя на постаменте из горы черепов.

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