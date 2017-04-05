Новосибирская полиция изъяла героин в пакете из-под морса

В Новосибирске сотрудники полиции задержали двух мужчин, у которых был обнаружен героин, спрятанный в пакете из-под морса, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной полиции 5 апреля.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД НСО задержали с поличным в Октябрьском районе Новосибирска двух мужчин. В момент задержания они доставали «закладку» с наркотическим веществом из тайника, оборудованного в сугробе. Свёрток с наркотиком был спрятан в пакет из-под морса. Экспертиза показала, что это героин, общая масса его составила 119 граммов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Хранение наркотических средств в крупном размере»). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Стоит отметить, что один из мужчин ранее уже был судим за совершение тяжких преступлений.

Напомним, что в июле 2015 года Кемеровский районный суд вынес приговор 59-летней женщине, которая незаконно сбывала наркотические средства, а также сама употребляла героин с мёдом якобы от сердечной недостаточности.