Омская ФАС призналась в бессилии перед рекламой интим-салонов

Омские интим-салоны размещают рекламу, представляясь «мужскими клубами», так что УФАС Омской области не может их привлечь к ответственности за нарушение закона «О рекламе», узнал корреспондент Сиб.фм 5 апреля из сообщения «Омск-информ».

5 апреля состоялась пресс-конференция УФАС. Заместитель руководителя омского Управления федеральной антимонопольной службы России Тамара Шмакова рассказала журналистам о том, почему нет возможности наказать интим-салоны за рекламу.

«Мы, конечно, видим эту рекламу, — сказала Тамара Шмакова. — Все говорят, что это реклама интим-салонов. Но если вы посмотрите на щиты, то увидите, что там об этом не написано. Закон „О рекламе“ не запрещает рекламу таких хозсубъектов».

Некоторые омские интим-салоны представляются «мужскими клубами», что само по себе может косвенно подразумевать наличие интим-услуг. Но поскольку конкретной информации об оказании интим-услуг в рекламе не содержится, то доказать факт нарушения сложно.

«Мы обращались в правоохранительные органы, учитывая то, что не обладаем полномочиями по проведению оперативно-разыскных мероприятий и контрольных закупок, — пояснила Шмакова. — Но информация о том, что там находятся интим-салоны, нам не поступала, соответственно, мы не можем выдавать предписания о демонтаже такой рекламы. В силу своего опыта мы можем сказать, что речь идёт об интим-салоне, но доказать этого не можем».

Напомним, что в марте 2016 года красноярская полиция нашла в здании городского Дворца бракосочетания интим-салон для мужчин, который скрывался под вывеской спортивного клуба.