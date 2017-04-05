 

Организаторы красноярской Универсиады объявили конкурс на дизайн чаши огня

 5 апреля, 14:39
подходящие темы
Организаторы красноярской Универсиады объявили конкурс на дизайн чаши огня
Чаша огня Универсиады-2013 в Казани, фото с сайта wikimedia.org

Дирекция зимней Универсиады-2019 объявила конкурс на разработку чаши огня для всемирных студенческих игр, принять участие в нём смогут только жители Красноярска и Красноярского края в возрасте от 18 до 35 лет, узнал корреспондент Сиб.фм 5 апреля, ознакомившись с документацией конкурса.

Как отмечают организаторы, чаша станет основным атрибутом церемонии зажжения огня студенческих игр. Установить её планируют в районе строящегося на берегу Енисея ледового дворца «Платинум Арена», где состоится закрытие и открытие Универсиады. Молодым архитекторам предлагается разработать такой эскиз чаши, который бы соответствовал всей фирменной стилистике студенческих игр, но имел бы и местную специфику.

«Конкурсная работа должна отражать идеи дружелюбия, контраста сурового сибирского климата и гостеприимства жителей города <...> Оцениваться будут новизна, оригинальность и качество исполнения представленной работы, возможность практического использования», — говорится в документации конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо направить эскиз чаши организаторам как в электронном виде, так и приложив 3D-модель и пояснительную записку с описанием общей идеи. Оценка работ будет проходить в три этапа, победителя назовут 1 июня 2017 года, он получит специальный диплом и некий ценный приз от партнёров Универсиады. Все авторские права на лучший эскиз чаши победитель должен будет безвозмездно передать организаторам конкурса.

Напомним, что в начале марта в Красноярске с рабочим визитом побывал президент России Владимир Путин, который оценил ход строительства спортивных объектов Универсиады и упрекнул строителей в отставании от графика на два-четыре месяца. Властям города и края было дано поручение наверстать отставание в кратчайшие сроки.

Глава государства также успел пообщаться с красноярскими студентами-спортсменами, которым в 2019 году предстоит принять участие в стартах домашней Универсиады. Студенты рассказали президенту о том, как готовятся к соревнованиям, и подарили ему символ предстоящих игр — плюшевую собаку U-лайку.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 17 марта, 11:17 • репортаж

Откатали: джиббинг в городских руинах

В недостроенном ДК «Сибсельмаша» в Новосибирске прошли соревнования Drive Urban Snowboard. Корреспондент Сиб.фм посмотрел, как спортсмены выполняли трюки в готовящемся под снос здании.
 14 марта, 11:55 • интервью

Я пробовала сало — не хочу повторять

В Англии гречку, оказывается, можно купить только в дорогих супермаркетах или попробовать в эко-ресторанах. Корреспондент Сиб.фм поговорил со студенткой Кембриджа Анной Снодграсс, приехавшей в Новосибирск изучать русский язык.
 20 февраля, 13:49 • интервью

Пещеринг: клаустрофобам вход воспрещён

Новосибирские спелеологи Алексей Маслов и Артём Головин рассказали корреспонденту Сиб.фм, зачем люди спускаются под землю, зачем устраивают в пещерах субботники и кому жизнь на глубине противопоказана.
самое популярное
 26 марта, 15:05 • новость

Тысячи жителей Новосибирска вышли на митинг против коррупции «Он вам не Димон»

Более двух тысяч человек собрались на митинг против коррупции под названием «Он вам не Димон» в центре Новосибирска.
 27 марта, 18:33 • новость

Иркутский губернатор умер в московской больнице

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко скончался в одной из больниц Москвы.
 2 апреля, 16:21 • новость

Жители Новосибирска вышли на пикет в поддержку задержанных за протест против коррупции

В центре Новосибирска около 400 человек собрались на массовый пикет в поддержку узников, задержанных на антикоррупционном митинге «Он вам не Димон», который прошёл по всей России 26 марта.
 25 марта, 16:20 • новость

Команда Навального добилась через суд проведения митинга против коррупции в Новосибирске

Мэрия Новосибирска отказала команде оппозиционера Алексея Навального в проведении митинга и пикета против коррупции в центре города, активисты добились через суд разрешения на митинг возле театра «Глобус».
 28 марта, 12:44 • новость

Новосибирские синоптики озвучили прогноз на три месяца вперёд

Начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик сообщила, в каких регионах Западной Сибири пройдут осадки и установится тёплая погода в ближайшие три месяца.
 25 марта, 18:03 • новость

Иркутская женщина-силач прокатила в багажнике подрезавшего её автохама

В Иркутске мастер спорта по пауэрлифтингу Оксана Кошелева наказала мужчину за опасную парковку — погрузила его в багажник своего автомобиля и прокатила 100 метров.
присоединяйтесь!
    