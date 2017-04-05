Организаторы красноярской Универсиады объявили конкурс на дизайн чаши огня

Дирекция зимней Универсиады-2019 объявила конкурс на разработку чаши огня для всемирных студенческих игр, принять участие в нём смогут только жители Красноярска и Красноярского края в возрасте от 18 до 35 лет, узнал корреспондент Сиб.фм 5 апреля, ознакомившись с документацией конкурса.

Как отмечают организаторы, чаша станет основным атрибутом церемонии зажжения огня студенческих игр. Установить её планируют в районе строящегося на берегу Енисея ледового дворца «Платинум Арена», где состоится закрытие и открытие Универсиады. Молодым архитекторам предлагается разработать такой эскиз чаши, который бы соответствовал всей фирменной стилистике студенческих игр, но имел бы и местную специфику.

«Конкурсная работа должна отражать идеи дружелюбия, контраста сурового сибирского климата и гостеприимства жителей города <...> Оцениваться будут новизна, оригинальность и качество исполнения представленной работы, возможность практического использования», — говорится в документации конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо направить эскиз чаши организаторам как в электронном виде, так и приложив 3D-модель и пояснительную записку с описанием общей идеи. Оценка работ будет проходить в три этапа, победителя назовут 1 июня 2017 года, он получит специальный диплом и некий ценный приз от партнёров Универсиады. Все авторские права на лучший эскиз чаши победитель должен будет безвозмездно передать организаторам конкурса.

Напомним, что в начале марта в Красноярске с рабочим визитом побывал президент России Владимир Путин, который оценил ход строительства спортивных объектов Универсиады и упрекнул строителей в отставании от графика на два-четыре месяца. Властям города и края было дано поручение наверстать отставание в кратчайшие сроки.

Глава государства также успел пообщаться с красноярскими студентами-спортсменами, которым в 2019 году предстоит принять участие в стартах домашней Универсиады. Студенты рассказали президенту о том, как готовятся к соревнованиям, и подарили ему символ предстоящих игр — плюшевую собаку U-лайку.