Омский свитер спас певца Билана от метели на гастролях в Новосибирске

Известный певец Дима Билан во время гастролей в Новосибирске примерил подаренный омской поклонницей вязаный свитер и опубликовал фотографии в обновке, узнал корреспондент Сиб.фм 5 апреля из Instagram-аккаунта певца.

4 апреля исполнитель поп-музыки Дима Билан выступил на сцене новосибирского ДК «Железнодорожников» с сольной программой «35. Неделимые». Концерт посвящён 35-летию певца.

После выступления Дима Билан примерил новый вязаный свитер, который ему подарила поклонница в Омске. Свои фотографии в этом свитере он опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

«Новосибирск! А за окном снежная вьюга... И я в тёплом подарке — свитер, вязаный руками», — подписал фото певец. В подписи ко второй фотографии Билан написал: «Новосибирск был прекрасен!!! Спасибо! А вот подарок вязаный из Омска!»

Напомним, что 4 апреля 2017 года в Новосибирской области была непогода: снегопад, метели и ветер от 15 до 23 м/с. Спасатели МАСС рекомендовали автомобилистам воздержаться в такую погоду от междугородних поездок.