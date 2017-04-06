 

Красноярский Россельхознадзор обнаружил отравленные мышьяком и фтором участки земли

 6 апреля, 08:20
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Красноярский Россельхознадзор обнаружил отравленные мышьяком и фтором участки земли
Фото с сайта castos.ru

Управление Россельхознадзора Красноярского края выявило в Берёзовском районе отравленные мышьяком и фтором сельхозугодия, узнал корреспондент Сиб.фм 6 апреля из сообщения пресс-службы ведомства.

Проверка земли в овощеводческом хозяйстве выявила в почве превышенное содержание мышьяка и подвижного фтора. Часть земли не использовалась и зарастала сорной травой, на плодородном слое почвы складировались остатки урожая, железные бочки, пиломатериалы и жерди.

Собственник участка земли в Берёзовском районе признан виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в нарушение правил землепользования. Ему выдано предписание, обязывающие устранить допущенные нарушения.

Напомним, что 4 июня 2015 года Роспотребнадзор взял пробы питьевой воды из трубчатого колодца в Тисульском районе Кемеровской области. Лабораторные исследования показали, что вода в колодце содержит количество мышьяка, в два раза превышающее норму.

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