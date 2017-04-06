Красноярский зоопарк назвал новорождённого верблюжонка Камелией Айсберговной

Жители Красноярска выбрали имя для новорождённого белого верблюжонка, который появился в зоопарке «Роев ручей», в результате из предложенных имён была выбрана Камелия, узнал корреспондент Сиб.фм из группы зоопарка в соцсети «ВКонтакте» 6 апреля.

Сотрудники красноярского зоопарка «Роев ручей» предложили своим посетителям самим выбрать имя для новорождённого верблюжонка. Всего жители Красноярска предложили 320 имён. Шесть самых подходящих из них были опубликованы для голосования.

Кроме Камелии, в списке предложенных были такие имена, как Ариэль, Джамиля, Актау, Камиля, Бархана Звезда-Каракумов. За Камелию проголосовали 136 человек из 504. Это имя придумали Ульяна Раевская и Яна Висневская — для них зоопарк подготовил пригласительные билеты на посещение и фотосессию с Камелией.

«От имени всех жителей Красноярска (а также примкнувших к ним гостей) нарекаем девочку-верблюжонка Камелией, о чём и будет произведена соответствующая запись в мировом зоопарковском реестре», — сообщили сотрудники зоопарка.

Родители верблюжонка — белые верблюды Айсберг и Изольда. Мать вынашивала детёныша на протяжении 13 месяцев. Камелия общительна и активно идёт на контакт с людьми. За короткое время она успела стать любимицей посетителей.

Напомним, что в апреле 2014 года маленькую белую медведицу Новосибирского зоопарка посетители предлагали назвать Шилкой, Умкой, Снежкой и даже Майданом. Как известно, медвежонку было выбрано имя Шилка.