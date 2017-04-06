Мэр Новосибирска призвал почтить блокадников Ленинграда после атаки террориста в Санкт-Петербурге

Жителей Новосибирска призвали вспомнить ленинградские корни, почтить память блокадников и жертв теракта в метро Санкт-Петербурга 8 апреля, ещё пять городов Сибири проведут антитеррористические митинги в тот же день, узнал 6 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы мэрии Новосибирска.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал политические партии, общественников и культурные национальные автономии объединиться на антитеррористическом митинге. Градоначальник предложил заодно почтить память подвига блокадников, эвакуированных из Ленинграда в 1941 — 1943 году. По данным Музея Новосибирска, тогда в город эвакуировали до 300 тысяч жителей Ленинграда, они привнесли новую культуру, быт и язык в местную жизнь.

«У города на Неве — особая историческая судьба, фашисты так и не смогли сломить дух героических защитников блокадного Ленинграда, города-героя. Терроризм сегодня — это враг номер один многих государств, и наша Родина — в их числе. Мы не должны быть беспечными, не должны быть равнодушными, не должны самоуспокаиваться», — высказался мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«В те дни Новосибирск стал новым домом для многих тысяч ленинградцев-блокадников. И сегодняшние драматические события болью отозвались в сердцах сибиряков», — продолжил мэр Анатолий Локоть.

Митинг в Новосибирске запланирован на 8 апреля 2017 года в 12:30 на площади Пименова возле ГПНТБ. Участники планируют возложить цветы к монументу на Аллее Блокадников.

Митинги скорби по жертвам теракта в Санкт-Петербурге пройдут в Красноярске, Барнауле, Омске, Томске, Рубцовске и Бийске. «КоммерсантЪ.Сибирь» выяснил у источника, близкого к администрации президента, что в регионы Сибири направлена рекомендация провести 8 апреля митинги против терроризма. Предполагается, что в демонстрациях будут участвовать все парламентские партии, однако без явной демонстрации принадлежности к политическим объединениям.

Напомним, что красноярский депутат Госдумы Юрий Швыткин предложил ввести мораторий на митинги 3 апреля в эфире радиостанции «Говорит Москва». Юрий Швыткин сказал, что внутренние проблемы «должны решаться другим путём».