Непогода помешала спасателям добраться до упавшего в трещину туриста на Алтае

Спасатели на протяжении недели не могут добраться из-за непогоды до упавшего в трещину кемеровского туриста в горах Алтая, рассказала корреспонденту Сиб.фм руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Алтай Светлана Ляшко 6 апреля.

31 марта спасатели МЧС по Республике Алтай получили сообщение о несчастном случае с туристами в горах. По информации пресс-службы, двое туристов из города Прокопьевска Кемеровской области совершали поход по Северо-Чуйскому хребту в Кош-Агачском районе. При спуске с перевала Маашей один из них провалился в трещину на леднике. Напарник не смог его самостоятельно вытащить и отправился за помощью.

«Эта группа была не застрахована и не зарегистрирована в МЧС, — подчеркнул начальник поисково-спасательного подразделения Алтайского поисково-спасательного отряда Виталий Аксёнов. — Высота перевала составляет 3 670 метров. Предполагаемая трещина — размером от 15 до 20 метров. Они спускались по леднику Маашей. Этот ледник представляет собой большой язык изо льда, изрезанный трещинами. Многие трещины не видны. Также они каждый год меняют своё местоположение: где-то закрываются, где-то открываются. Угадать, в каком они будут месте, чтобы указать на карте, невозможно».

1 апреля группа из семи спасателей с альпинистским снаряжением и кинологов с собакой приехали в Кош-Агачский район из Горно-Алтайска. Спасатели отправились на место происшествия. В связи с ухудшением погодных условий они были вынуждены разбить промежуточный лагерь в районе Голубых озёр. Из-за непогоды спасателям пришлось развернуться.

Трещина. Стоп-кадр с видео МЧС по Республике Алтай

«Группа спасателей, которая пыталась добраться до туриста, сейчас находится в альпинистском лагере „Актру“, — рассказала корреспонденту Сиб.фм руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Алтай Светлана Ляшко. — В ущелье непогода: снегопад и сильный ветер. Сегодня из Горно-Алтайска выехала ещё одна группа спасателей. Как только погода позволит совершить восхождение, спасатели выйдут искать место, где провалился турист, чтобы откопать и извлечь его оттуда. Второй турист находится в лагере „Актру“. С ним работают следователи — выясняют обстоятельства происшествия».

МЧС напоминает, что организаторы активных видов туризма в России обязаны информировать спасателей не позднее, чем за 10 рабочих дней о маршрутах передвижения, если они могут быть опасными. К опасным направлениям относятся туристические маршруты, "проходящие по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и причинением вреда здоровью туристов, а также их имуществу.

Напомним, что в мае 2015 года опытный турист из Новосибирска Николай Пушкарёв пропал в горах Алтая, в районе Голубых озёр.