Новосибирские таможенники пресекли контрабанду бивней мамонта в Толмачёве

Инспекторы таможенного поста в аэропорту Толмачёво предотвратили незаконный вывоз из России бивней мамонта стоимостью 330 тысяч рублей, их изъяли у пассажира рейса Новосибирск — Стамбул, узнал корреспондент Сиб.фм 6 апреля из сообщения пресс-секретаря Новосибирской таможни Татьяны Супжановой.

Пассажир прошел в «зелёный коридор» аэропорта, но в одной из его четырёх сумок были обнаружены 18 фрагментов костей животных. Экспертиза показала, что это бивни мамонта, рыночная стоимость которых в России составляет более 330 тысяч рублей.

У 55-летнего уроженца Новосибирска, постоянно проживающего в Торонто (Канада), не было разрешения Роспотребнадзора РФ и Минкультуры РФ, необходимого для вывоза за пределы страны кости ископаемых животных, поэтому бивни у него изъяли.

В отношении мужчины возбуждены два административных дела — по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ («Недекларирование товаров») и по статье 16.3 КоАП РФ («Несоблюдение ограничений на вывоз товаров»).

С начала 2017 года у пассажиров Толмачёва в процессе таможенного контроля было изъято почти 3 тысячи сигарет, 4 литра алкоголя, чучело вымирающего вида крокодила, 160 килограммов насвая, 37 единиц различного оружия и многое другое. При попытке ввоза выявлена 571 контрафактная наклейка для сотовых телефонов iPhоne.

Напомним, что в марте 2015 года томская таможня не пустила в Москву 72 чучела редких мадагаскарских крокодилов.