Новосибирский театр «Глобус» продаст на аукционе пятиметровые статуи

Новосибирский театр «Глобус» продаст декорации к спектаклю «Торжество любви» — это статуи Давида и Венеры, стартовая цена каждой из которых составляет 10 тысяч рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 6 апреля из сообщения ведущего редактора отдела рекламы и связей с общественностью театра Виктории Буго.

Театр «Глобус» в текущем театральном сезоне снял с репертуара спектакль «Торжество любви». В качестве декораций в нём использовались статуи Давида и Венеры высотой около 5 метров. «Они нам очень дороги, но нам их совершенно негде хранить!» — говорится в сообщении.

Театр объявляет аукцион со стартовой ценой 10 тысяч рублей за статую. Все желающие принять участие в аукционе приглашаются в комментарии к записи в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

Статуи разборные, и каждая состоит из двух частей. Выполнены Давид и Венера из гипса. Результаты аукциона будут объявлены отдельно.

Напомним, что в мае 2015 года паровоз-реквизит из спектакля «НЭП», снятого из репертуара, установили в сквере у театра «Глобус».