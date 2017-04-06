Первый за Уралом школьный планетарий появится в Иркутске

В Иркутске откроется первый в Сибири астрономический школьный класс, оборудованный стационарным планетарием, узнал корреспондент Сиб.фм 6 апреля из сообщения иркутского информагентства «Телеинформ».

Оборудование уже доставлено в школу № 69, где и будет установлено в ближайшие дни. По словам руководителя проекта Дмитрия Семёнова, благодаря новому оборудованию можно будет охватить весь школьный курс астрономии.

«Послушав учителя у доски, ученики смогут сразу переместиться под купол и усвоить материал в пространстве. Это очень полезно, поскольку 3D-модели помогают это сделать гораздо быстрее. У ученика, который не просто прочитает и запомнит, а поймёт, как это выглядит в пространстве, наверняка заметно быстрее пойдёт развитие уровня образования», — уверен Семенов.

Оборудование планетария может быть использовано и для демонстрации школьникам других образовательных программ, не связанных с астрономией: по словам Дмитрия Семёнова, за рубежом производится много учебных фильмов по биологии, химии, адаптированных для просмотра именно в планетарии. Как отмечает директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергей Язев, не так давно в Иркутске впервые за несколько лет для группы учителей был прочитан курс астрономии, поскольку власти города решили после долгого перерыва вернуть предмет в школьную программу. Повышение квалификации прошли 28 преподавателей из 28 школ. Список школ, где появится курс астрономии, намерены определить до начала лета.

Кроме того, учёные ИГУ в настоящее время заняты составлением учебного пособия для современных преподавателей-астрономов. Это будет первый в истории России учебник, который предполагает методические занятия с использованием планетария и методов виртуальной реальности. По словам Сергея Язева, пособие будет готово до конца апреля. По итогам первого года апробации его в иркутских школах, специалисты вуза намерены доработать учебник и выпустить второе дополненное издание.

Напомним, в июне 2016 года иркутские учёные Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН запустили первый в России широкоугольный телескоп для скоростного обзора неба, отслеживающий опасные астероиды и кометы.