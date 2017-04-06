 

Платежи по ипотеке в новосибирском микрорайоне «Чистая Слобода» стали в два раза ниже

 6 апреля, 10:08
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Платежи по ипотеке в новосибирском микрорайоне «Чистая Слобода» стали в два раза ниже
фото предоставлено пресс-службой «чистой слободы»

Застройщик новосибирского микрорайона «Чистая Слобода» — компания «ДСК КПД-Газстрой» — подготовила для будущих новосёлов выгодное предложение от Сбербанка, благодаря которому ежемесячный платёж по ипотеке может быть уменьшен в два раза, узнал корреспондент Сиб.фм 5 апреля из сообщения пресс-службы компании.

Стоит отметить, что «ДСК КПД-Газстрой» сдаёт в «Чистой Слободе» уже 42-й по счёту многоэтажный дом, в апреле в него заселятся первые жильцы. Как отмечают в компании, с самого начала её деятельности все построенные дома были переданы дольщикам точно в обещанные сроки.

«Этой весной при покупке квартиры в микрорайоне „Чистая Слобода“, вы можете воспользоваться специальным предложением от ПАО „Сбербанк“: ипотека по ставке 10,9 % годовых*. Ставка действует в течение всего срока кредитования. Размер первоначального взноса составляет 15 %, срок кредитования до 30 лет. В чём же достоинство этого предложения? В рассрочке! Ипотечные средства предоставляются в рамках открытой кредитной линии двумя траншами. За счёт перечисления в рамках первого транша только половины суммы кредита, расходы по погашению ежемесячных платежей ниже в два раза! Второй транш по кредитной линии перечисляется через определённый в договоре долевого участия срок», — сообщает «ДСК КПД-Газстрой».

К примеру, при покупке эргономичной квартиры-студии площадью 22,84 квадратных метра и стоимостью 1 190 тысяч рублей (новоселье в которой можно будет справить уже в I квартале 2019 года) оформить покупку с помощью ипотечной программы от ПАО «Сбербанк» можно на 25 лет с годовой ставкой 10,9 %. Оплата первоначального взноса в размере 15 % составит всего 178,5 тысяч рублей.

«Теперь ждём окончания строительства без ущерба для семейного бюджета! Согласно условиям выбранной программы кредитования, ваш ежемесячный платёж до сдачи дома будет составлять всего 4 921 рубль (ранее по ставке 11,5 % платёж составлял бы 9 880 рублей). Экономия — 4 959 рублей в месяц!» — говорится в сообщении застройщика.

Решив вопрос с банком, остаётся только выбрать квартиру среди ассортимента доступных планировок, каждая из которых имеет свои достоинства. Важно, что все квартиры в «Чистой Слободе» сдаются с отделкой «под ключ» — это позволяет новосёлам въехать в новое жильё сразу после получения ключей.

Почувствовать заботу и радушие ещё до первой встречи с «Чистой Слободой» можно благодаря тому, что компания-застройщик запустила сервис бесплатных такси для всех, кто хочет узнать больше о микрорайоне и купить в нём квартиру.

«Уникальный сервис привезёт вас прямиком к нашим компетентным специалистам по недвижимости. А потом самое интересное — увлекательная экскурсия по микрорайону, на которой вам покажут строящиеся дома и планировки уже готовых квартир, расскажут о выгодных акциях и специальных ценах! Вот такие приятности: бесплатная экскурсия в „Чистую Слободу“ — есть, ипотека в рассрочку — есть, квартира мечты — есть!» — приглашает застройщик.

Получить подробную информацию об экскурсиях для новосёлов и выбрать свою квартиру с выгодной ипотекой можно по телефону: 8 (383) 274-37-37.

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*Реклама. В период с 01.03.2017 года по 31.05.2017 года включительно на покупку строящегося жилья на первичном рынке, реализуемого ООО «ДСК КПД-Газстрой», предоставляется возможность оформить жилищный кредит, при условии подачи кредитной заявки в офисе продаж ООО «ДСК КПД-Газстрой» , по которому перечисление застройщику суммы кредита осуществляется двумя равными частями: первая часть перечисляется после регистрации договора участия в долевом строительстве (далее – ДУДС), вторая часть – в срок, установленный ДУДС после перечисления первой части, но не позднее 24 месяцев с даты перечисления первой части. В случае предоставления заёмщиком документов, подтверждающих финансовое состояние и трудовую занятость, и в случае положительного решения Сбербанка по кредитной заявке, ставка по кредиту в рублях составит 10,9 % годовых (до и после регистрации ипотеки, при оформлении страхования жизни и здоровья заёмщика) в рамках программы кредитования «Приобретение строящегося жилья» ПАО Сбербанк с учётом условий Акции для застройщиков. По истечении установленного срока, в случае если заёмщик не обращается в Банк с поручением о выдаче второй части кредита, выдача кредита Банком прекращается и сумма кредита по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии ограничивается фактически выданной. Проценты за пользование кредитными средствами рассчитываются исходя из фактически полученной суммы на дату формирования графика платежей. Пересчёт ежемесячного платежа осуществляется с общей суммы задолженности по договору со дня получения второй части. Перечисление застройщику второй части кредита осуществляется при отсутствии у заёмщика просроченной задолженности, по погашению ранее выданной части кредита. При отказе заёмщика (созаёмщика) от оформления или от продления договора страхования жизни и здоровья на второй и каждый последующий год действия кредитного договора ставка по кредиту будет составлять 11,9 % годовых в указанные периоды. Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей. Максимальная сумма кредита определяется на основании оценки платёжеспособности заёмщика/созаёмщиков и предоставленного обеспечения и не должна превышать меньшую из величин: 85 % стоимости кредитуемого объекта недвижимости или иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. Валюта кредита – рубли РФ. Первоначальный взнос – от 15 % стоимости жилья. Срок кредита – до 360 месяцев включительно. Сумма кредита для конкретного заёмщика определяется индивидуально и зависит от срока кредита, предоставляемого обеспечения, финансового состояния заёмщика. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заёмщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заёмщика), нотариальное заверение документов. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения, удовлетворяющего требованиям Банка. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробная информация по условиям кредитования – по телефону справочной службы 8 800 555 55 50 или на сайте Банка www.sberbank.ru. Изменение условий производится банком в одностороннем порядке. Не является публичной офертой. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1481 от 11.08.2015. Расчёт указан на приобретение квартиры-студии, расположенной с 4 по 7 этажи дома № 26 (по ГП) по улице Титова, 256: стоимость жилья — 1 190 тысяч рублей, срок кредита — 25 лет, первый взнос 15 % — 178 500 рублей, ставка 10,9 % годовых. При приобретении жилой недвижимости по программе «Ипотека в рассрочку» другие преференции и скидки не предоставляются. Количество квартир в рамках данного предложения ограничено. Предложение распространяется на согласованные типы квартир в строящихся домах №№ 20, 21, 22, 25, 26, 19 (по ГП) по улице Титова, 254 и Титова, 256. Застройщик — ООО «ДСК КПД-Газстрой». Проектные декларации на сайте www.chistayasloboda.ru
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