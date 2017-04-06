Платежи по ипотеке в новосибирском микрорайоне «Чистая Слобода» стали в два раза ниже

Застройщик новосибирского микрорайона «Чистая Слобода» — компания «ДСК КПД-Газстрой» — подготовила для будущих новосёлов выгодное предложение от Сбербанка, благодаря которому ежемесячный платёж по ипотеке может быть уменьшен в два раза, узнал корреспондент Сиб.фм 5 апреля из сообщения пресс-службы компании.

Стоит отметить, что «ДСК КПД-Газстрой» сдаёт в «Чистой Слободе» уже 42-й по счёту многоэтажный дом, в апреле в него заселятся первые жильцы. Как отмечают в компании, с самого начала её деятельности все построенные дома были переданы дольщикам точно в обещанные сроки.

«Этой весной при покупке квартиры в микрорайоне „Чистая Слобода“, вы можете воспользоваться специальным предложением от ПАО „Сбербанк“: ипотека по ставке 10,9 % годовых*. Ставка действует в течение всего срока кредитования. Размер первоначального взноса составляет 15 %, срок кредитования до 30 лет. В чём же достоинство этого предложения? В рассрочке! Ипотечные средства предоставляются в рамках открытой кредитной линии двумя траншами. За счёт перечисления в рамках первого транша только половины суммы кредита, расходы по погашению ежемесячных платежей ниже в два раза! Второй транш по кредитной линии перечисляется через определённый в договоре долевого участия срок», — сообщает «ДСК КПД-Газстрой».

К примеру, при покупке эргономичной квартиры-студии площадью 22,84 квадратных метра и стоимостью 1 190 тысяч рублей (новоселье в которой можно будет справить уже в I квартале 2019 года) оформить покупку с помощью ипотечной программы от ПАО «Сбербанк» можно на 25 лет с годовой ставкой 10,9 %. Оплата первоначального взноса в размере 15 % составит всего 178,5 тысяч рублей.

«Теперь ждём окончания строительства без ущерба для семейного бюджета! Согласно условиям выбранной программы кредитования, ваш ежемесячный платёж до сдачи дома будет составлять всего 4 921 рубль (ранее по ставке 11,5 % платёж составлял бы 9 880 рублей). Экономия — 4 959 рублей в месяц!» — говорится в сообщении застройщика.

Решив вопрос с банком, остаётся только выбрать квартиру среди ассортимента доступных планировок, каждая из которых имеет свои достоинства. Важно, что все квартиры в «Чистой Слободе» сдаются с отделкой «под ключ» — это позволяет новосёлам въехать в новое жильё сразу после получения ключей.

Почувствовать заботу и радушие ещё до первой встречи с «Чистой Слободой» можно благодаря тому, что компания-застройщик запустила сервис бесплатных такси для всех, кто хочет узнать больше о микрорайоне и купить в нём квартиру.

«Уникальный сервис привезёт вас прямиком к нашим компетентным специалистам по недвижимости. А потом самое интересное — увлекательная экскурсия по микрорайону, на которой вам покажут строящиеся дома и планировки уже готовых квартир, расскажут о выгодных акциях и специальных ценах! Вот такие приятности: бесплатная экскурсия в „Чистую Слободу“ — есть, ипотека в рассрочку — есть, квартира мечты — есть!» — приглашает застройщик.