 

Новосибирские полицейские обвиняются в принуждении наркомана к покупке дозы

 6 апреля, 18:46
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Новосибирские полицейские обвиняются в принуждении наркомана к покупке дозы
Фото с сайта infinica.ru

Следственные органы Новосибирска возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков областного ГУ МВД — они обвиняются в том, что незаконно заставили наркомана приобрести по интернету дозу «синтетики», а потом задержали во время изъятия купленных наркотиков из тайника, узнал корреспондент Сиб.фм 6 апреля из сообщения следственного комитета по Новосибирской области.

По версии следствия, преступление было совершено в феврале 2017 года, когда наркополицейские получили информацию о 20-летнем жителе Новосибирска, систематически закупавшем синтетические наркотики по интернету. При передаче зелья использовалась система «закладок»: покупатель делал заказ с помощью мессенджера, оплачивал его с помощью банковской карты, а затем шёл к указанному тайнику, где продавец заранее спрятал дозу наркотика.

«Установив указанную информацию, обвиняемые с целью улучшения показателей своей служебной деятельности, действуя незаконно путём угроз привлечения к уголовной ответственности, вынудили молодого человека направить сбытчику наркотиков сообщение о своём намерении их приобрести. А затем, контролируя действия парня, обвиняемые задержали его в момент излечения им наркотиков из места „закладки“», — говорится в сообщении следкома.

По факту задержания наркомана с поличным был составлен рапорт о проведении оперативных мероприятий, эти материалы наркополицейские передали следователю, который, не зная реальных обстоятельств произошедшего, возбудил в отношении задержанного уголовное дело. Незаконная схема задержания наркомана была выявлена сотрудниками ФСБ при взаимодействии с подразделением собственной безопасности ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении полицейских уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением спецсредств» и части 4 статьи 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к преступлению». По этим обвинениям полицейским, одному из которых 26 лет, а второму 28, может грозить до десяти лет лишения свободы. В настоящее время оба они арестованы.

Региональное ГУ МВД сообщает, что одновременно с уголовным делом ведётся служебная проверка: если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел.

Напомним, в январе 2016 года следственный комитет по Алтайскому краю предъявил обвинение заместителю начальника отдела полиции «Бийское», который инсценировал преступления, заставляя своих подчинённых и местных жителей собирать дикорастущую коноплю.

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