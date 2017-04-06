 

Полицейский сбил пожилую женщину в Новосибирске

 6 апреля, 10:36
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Полицейский сбил пожилую женщину в Новосибирске
фото с сайта fishki.net

Полицейский на личном автомобиле в свободное от службы время сбил 77-летнюю женщину — позже пострадавшая скончалась в больнице, рассказал корреспонденту Сиб.фм 6 апреля референт пресс-службы управления МВД Михаил Бирюков.

Сотрудник одного из подразделений управления МВД по Новосибирску на личном автомобиле у дома 239 по улице Бориса Богаткова допустил наезд на женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Сотрудник полиции оказал пострадавшей первую помощь и вызвал на место происшествия врачей скорой помощи. Женщина была доставлена в больницу, но врачи не смогли её спасти.

Управление регионального МВД проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины происшествия. В случае если вина сотрудника будет установлена, он будет привлечён к ответственности согласно действующему законодательству.

Напомним, что 1 августа 2013 года пьяный полицейский на личном автомобиле сбил нетрезвого мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.

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