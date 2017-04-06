 

Режиссёр из Бурятии не расплатился с немецкими актёрами за фильм о Сталинградской битве

 6 апреля, 13:07
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Режиссёр из Бурятии не расплатился с немецкими актёрами за фильм о Сталинградской битве
Фото со страницы Van Woelk

Немецкие актёры фильма о Великой Отечественной войне «321-я Сибирская» обвинили режиссёра Солбона Лыгденова в невыплате гонорара, узнал корреспондент Сиб.фм 6 апреля из сообщения актёра Вана Вёлька (Van Woelk) на его странице в социальной сети Facebook.

Бурятский режиссёр Солбон Лыгденов занимается проектом «321-я Сибирская» с 2015 года. Сценарий фильма приурочен к 75-летию Сталинградской битвы. Средства на картину команда проекта собирает с помощью благотворительных марафонов, привлечения спонсорской и государственной помощи.

На съёмках фильма разгорелся скандал, о котором на своей странице в Facebook написал немецкий актёр Ван Вёльк. Актёры из Германии прибыли в Бурятию в 2016 году. Они подписали контракт, по которому должны сыграть свыше 30 сцен и получать ежемесячную зарплату.

За три месяца, которые немцы провели в Бурятии, состоялось всего семь съёмочных дней, а от общей суммы зарплаты они получили только 20 %. Остальную часть им обещали выплатить после съёмок главных сцен в Волгограде. Но денег актёры так и не получили.

«Это были тяжёлые дни бестолкового пребывания в Волгограде за свой счёт. На обратную дорогу в Германию кинокомпания денег не дала, зато предлагала продолжать работать. Это не единственный случай, когда компания не платит деньги: в Улан-Удэ есть рестораны, с которыми заключён контракт на питание актёрского состава. Теперь мы знаем, что им они так же не заплатили, так же в принципе, как и нам!» — пишет Ван Вёльк.

На контакт с актёрской группой из Германии Солбон Лыгденов вышел только после сообщения в Facebook.

«Немецкие актёры, повторюсь, отличные ребята и хорошие профессионалы! Их никто не собирается кидать! — написал режиссёр в Facebook. — Пока нет средств заплатить им законный гонорар! Вообще никому не можем заплатить. Гонорары все получат сполна. Кино состоится. А с актёрами не говорю только потому, что невозможно им объяснить всю ситуацию. Все эти месяцы я ношусь меж городов, встречаясь, убеждая, рассказывая о нашей деятельности! Везде восторг, но реальной помощи нет! В данной ситуации нужно подписать дополнительное соглашение, как предлагают многие, с компенсацией. Я лично — публично приношу извинения за то, что подставил ребят и заставил их пережить такое».

Напомним, что в ноябре 2012 года под руководством Солбона Лыгденова был выпущен первый комикс по мотивам бурятских народных сказаний о войне «Батор-Сэдкилту — Душа воина».

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