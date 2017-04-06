 

Томь в Кемерове поднялась за сутки на полметра

 6 апреля, 12:54
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Томь в Кемерове поднялась за сутки на полметра
Фото с сайта wikimedia.org

Уровень воды в реке Томи в центре Кемерова поднялся на 56 сантиметров за сутки, узнал корреспондент Сиб.фм 6 апреля из сообщения кузбасского сайта Vse42.ru.

По данным Кемеровского центра гидрометеорологии (ЦГМС), по состоянию на 4 апреля уровень Томи не превышал 224 сантиметров, а уже к 5 апреля достиг отметки в 280 сантиметров. В то же время в районе Новокузнецка, который расположен в 300 километрах выше по течению от Кемерова, уровень воды за сутки, наоборот, упал на два сантиметра.

Местные синоптики пояснили журналистам, что ничего аномального в резком подъёме уровня Томи в районе Кемерова нет, паводок проходит в нормальном режиме. Тем более, в последние дни в Кузбассе похолодало, по ночам температура воздуха опускается до 11 градусов мороза, и это, по словам синоптиков, сдерживает обильное таяние снега. Однако в ближайшие в регионе дни ожидается потепление.

Стоит отметить, 4 апреля власти Кузбасса сообщали о том, что для предотвращения заторов и ликвидации ледовых переправ на Томи было использовано около 10 тонн взрывчатки. В участках наиболее вероятного возникновения заторов были также проведены работы по пилению льда.

Напомним, что по прогнозу Новосибирского гидрометцентра, в апреле и мае в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае и в Республике Алтай температурный фон будет выше нормы на 1-2 °С. В апреле ожидаются осадки на западе Новосибирской области и Алтайском крае, в Томске и на севере Томской области.

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