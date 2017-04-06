 

Томские генетики защитили британских учёных от сенсаций в таблоидах

 6 апреля, 16:03
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Томские генетики защитили британских учёных от сенсаций в таблоидах
Фото с сайта emaze.com

Томские учёные и специалисты Голдсмитского университета запустили сайт TAGS, чтобы развеять мифы о британских учёных и открытиях генетиков в жёлтой прессе, узнал 6 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТГУ.

Британские и томские учёные решили бороться с мифами о генетике в таблоидах The Daily Mail, The Sun, The Guardian и других. Они создали научно-популярный сайт TAGS на английском и русском языках.

Специалисты ТГУ переводят научные статьи по генетике из категории элитарных в общедоступные, когда комментируют результаты исследований понятным языком с общеизвестными терминами. Один из разделов объясняет базовые термины генетики, другой содержит ответы на популярные вопросы. Координаторы TAGS отвечают на статьи в популярных английских газетах-таблоидах, таких как The Daily Mail.

«Каждый день мы видим заголовки в духе „Учёные нашли ген, отвечающий за агрессивное поведение“. Это не абсолютное утверждение, просто при совпадении определённых условий человек будет проявлять склонность к агрессии. Но не значит, что он стопроцентно будет таким», — отметил сотрудник лаборатории когнитивных исследований и психогенетики ТГУ, координатор русскоязычной версии TAGS Максим Лиханов.

Научно-популярный сайт служит не только для просвещения широкой публики, но и для обсуждения этических и юридических моментов современной науки. «В ближайшем будущем каждый сможет легко и дёшево расшифровать свой геном и найти наследственные болезни. Должен ли врач сообщать родственникам пациента, что они в опасности, или сохранить тайну, не предотвратив болезнь у родных?» — спрашивают координаторы TAGS.

В США с 2008 года существует акт, запрещающий дискриминацию на основании генетической информации, в России подобных государственных документов на данный момент нет. Все эти вопросы тоже обсуждаются на сайте TAGS.

Над сайтом работает международная группа экспертов, в том числе барристер Англии и Уэльса, прокурор Нью-Йорка Фатос Селита, профессор генетики и психологии Юлия Ковас, профессор психологического института РАО Сергей Малых, замдиректора Международного центра исследований развития человека Ольга Богданова, PhD-генетик Роберт Чапман, координатор английской версии, и другие. Создатели приглашают присоединиться к проекту студентов, преподавателей, учёных — переводчиков, юристов, потенциальных авторов, написав на почту maximus.minimus@mail.ru.

Напомним, новосибирские учёные запрограммируют сердце от инфаркта по заказу королевы Великобритании. Исследователи совместят медицинские технологии с программированием в рамках научного направления биоинформатика.

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