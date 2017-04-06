Учёные Новосибирска предложили аскорбиновую кислоту против слепоты от катаракты

Новосибирские исследователи нашли основную причину катаракты в обычном солнечном свете — одним из главных защитников хрусталика от ультрафиолета стала аскорбиновая кислота, узнал 6 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Офтальмологи Международного томографического центра СО РАН выяснили основную причину возникновения катаракты. Новосибирские учёные выдвинули гипотезу, что полуденное солнце гораздо опаснее для глаза, чем излучение ультрафиолетовой лампы.

Ранее предполагали, что только достаточно жёсткое излучение в диапазоне длин волн 280-320 нм (УФ-Б диапазон) вызывает окислительный стресс в хрусталике глаза, однако исследователи не обнаружили прямой связи между дозой УФ-Б излучения и появлением катаракты.

Согласно новой гипотезе гораздо больший вред от излучения ближнего УФ диапазона, 320-400 нм (УФ-А диапазон), это около 95 % света в излучении Солнца. УФ-А свет в хрусталике поглощается малыми молекулами, которые одновременно защищают от этого излучения, но могут быть реакционными частицами, вызывающими необратимые изменения белков — катаракту.

«Хрусталик глаза является уникальной тканью, где отсутствует система обновления белков, их набор даётся на стадии эмбриона и сохраняется до самой смерти. Поэтому хрусталик рассматривается в качестве идеальной модели старения, поскольку его белки на протяжении всей жизни аккумулируют различные модификации», — отметил научный сотрудник МТЦ СО РАН Пётр Шерин.

Исследователи уже провели цикл экспериментов на мышах и выяснили, что возможно предотвратить катаракту с помощью природных антиоксидантов хрусталика.

«Оказалось, что аскорбиновая кислота эффективно перехватывает реакционные состояния молекул хрусталика, образующиеся под действием света. Но просто увеличить количество аскорбиновой кислоты в хрусталике не будет панацеей от катаракты», — подчеркнул учёный Петр Шерин.

Сотрудники Международного томографического центра СО РАН получили грант Президента РФ на два года. За это время исследователи намерены разобраться в поведении белков глаза во время фотохимических реакций и найти критическую точку для начала возникновения катаракты — узнать, сколько человеческий глаз может безболезненно выносить излучение солнечного света.

Исследователям предстоит выработать рекомендации для новых методов диагностики и лечения катаракты. По данным Всемирной организации здравоохранения, в большинстве стран катаракта является главной причиной слепоты.

Напомним, что томские учёные нашли 15 признаков рака у курильщиков. Исследователи нашли 15 маркёров в плазме крови, которые позволяют обнаружить болезнь в 80 % случаев на самых ранних стадиях.

