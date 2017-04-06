 

Уволенный за фильм про Медведева красноярский педагог устроился работать сторожем

 6 апреля, 13:44
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Уволенный за фильм про Медведева красноярский педагог устроился работать сторожем
Митинг против коррупции, фото с сайта 1pnz.ru

Бывший преподаватель философии Михаил Константинов из Красноярска, уволенный после того, как показал студентам фильм, посвящённый собственности премьера РФ Дмитрия Медведева и его близких знакомых, вынужден был пойти работать сторожем, узнал корреспондент Сиб.фм 6 апреля из сообщения красноярского сайта «Проспект Мира».

Напомним, что 53-летний Константинов преподавал философию и культурологию в торгово-экономическом институте Сибирского федерального университета в Красноярске. После выхода скандального фильма, снятого Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, преподаватель, по его словам, решил продемонстрировать видео студентам, чтобы объяснить, почему у вуза нет денег на тёплые окна зимой и как это может быть связано с коррупцией.

Через неделю руководство института вынудило Константинова уволиться по собственному желанию, пояснив, что он всегда считался «неблагонадёжным». Студенты выступили против увольнения преподаватели с 24-летним стажем работы: обратились в СМИ, на портале Change.org появилась петиция в поддержку Константинова под лозунгом «Нет увольнениям за общественную деятельность», обращённая к ректору СФУ и к президенту РФ. За две недели она собрала более 24 тысяч подписей. В вузе отрицают, что увольнение сотрудника было связано с показом фильма.

По словам самого Константинова, прежде чем найти новую работу по специальности, он решил переждать шумиху в прессе и, чтобы не остаться без средств к существованию, устроился сторожем. Неофициально он намерен подрабатывать репетиторством.

«Помогла найти работу бывшая коллега из торгово-экономического института, с которой я работал где-то лет 10, но она потом из вуза уволилась. Вот так получается: мне помогают только те, кто работал в институте и потом уволился. А те, кто и сейчас там работает, хранят гробовое молчание. Теперь всё в относительном порядке: на еду и лекарства мне денег точно хватит», — сообщил Константинов журналистам.

Напомним, что в конце марта член Совета Федерации от Иркутской области коммунист Вячеслав Мархаев призвал коллег-сенаторов обратиться к Генпрокуратуре и правоохранительным органам с требованием провести расследование всех фактов о доходах и имуществе премьер-министра страны Дмитрия Медведева, изложенных в скандальном фильме Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

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