Житель Новосибирска выиграл в лотерею 10 млн рублей

Неизвестный житель Новосибирска выиграл в российской лотерее «Столото» более 10 млн рублей — в 128 тысяч раз больше, чем потратил на ставку, узнал корреспондент Сиб.фм 6 апреля из сообщения пресс-службы торгового дома «Столото».

4 апреля в ходе 6436 тиража «Гослото „5 из 36“» житель Новосибирска сделал ставку 80 рублей и выиграл суперприз в размере 10 309 400 рублей. Победу ему принесла числовая комбинация: 11, 36, 06, 21, 07.

За выигрышем победитель пока не обратился. В пресс-службе ТД «Столото» отметили, что участники лотереи обычно забирают свои выигрыши в течении двух недель. Согласно статистике государственных лотерей, обладателями крупных выигрышей в 2016 и 2017 году стали 64 жителя области.

Напомним, что в феврале 2016 года житель Новосибирской области выиграл рекордный приз в истории российской лотереи «Гослото» — более 358 млн рублей.