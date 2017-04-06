 

Жители Новосибирска смогут выбрать бездомных кошек благодаря онлайн-камерам

 6 апреля, 16:44
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Жители Новосибирска смогут выбрать бездомных кошек благодаря онлайн-камерам
Фото Алёны Мартыновой

В новосибирском котокафе Murchim компания «ТТК» установила веб-камеры — желающие могут наблюдать за жизнью бездомных кошек в режиме онлайн и выбрать понравившегося питомца, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТТК 6 апреля.

В 2016 году в Новосибирске открылось первое котокафе Murchim, где живут бездомные кошки, которые ждут своих хозяев. В апреле 2017 года в нём установили веб-камеры, при помощи которых любой желающий может понаблюдать за поведением котов и выбрать того, кто ему понравился.

Murchim позиционирует себя как антикафе, в котором оплата идёт лишь за часы пребывания. Посетители здесь могут читать, играть в настольные игры, участвовать в творческих мастер-классах и общаться с котами, которые там живут. Понравившееся животное можно забрать с собой, заключив договор с заведением.

«За 10 месяцев работы в котокафе нашли своих хозяев 49 котов. Все коты стерилизованы, привиты и проходят постоянные осмотры ветеринаров. Полагаем, что благодаря совместному проекту с компанией ТТК нам удастся помочь ещё большему количеству бездомных животных», — сказала директор котокафе Murchim Анна Стародуб.

В настоящее время в котокафе живут семь кошек. Трансляция «ТТК» из котокафе ведётся в формате высокого качества Full HD и доступна на сайте компании.

«Мы впервые установили веб-камеру в таком необычном заведении, — пояснил директор компании „ТТК“ по Западной Сибири Алексей Ноздрин. — Очень надеемся, что онлайн-трансляции помогут найти новый дом для животных, которые сейчас живут в котокафе».

Напомним, что в августе 2015 года две веб-камеры появились в вольере с тиграми Новосибирского зоопарка. Но этих кошек никто раздавать не планирует.

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