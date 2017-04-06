 

Жительница Новосибирской области убила мужа с помощью коня в Новый год

 6 апреля, 17:49
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Жительница Новосибирской области убила мужа с помощью коня в Новый год
Фото с сайта moykon.ru

Куйбышевский районный суд Новосибирской области приговорил Олесю Кологривую за убийство мужа к 9,5 года лишения свободы, орудием преступления послужил конь, узнал корреспондент Сиб.фм 6 апреля из сообщения пресс-службы прокуратуры региона.

Суд установил, что 31 декабря 2015 года в деревне Бурундуково Куйбышевского района между мужем Кологривой, с которым она проживала раздельно, и её сожителем Максимом Завойскиным произошла ссора. Находясь в состоянии опьянения, Кологривая взяла в сарае верёвку с петлёй, накинула супругу на шею и начала её затягивать.

Кологривая привязала конец верёвки к хвосту коня и волоком оттащила мужчину по снегу к трассе Куйбышев — Чумаково. В результате механической асфиксии потерпевший умер. Женщина предложила Завойскину помочь скрыть следы преступления, тот согласился, верхом на коне отвёз труп на 20-й километр трассы Куйбышев — Чумаково и оставил у обочины.

Приговором Куйбышевского районного суда 30-летняя Олеся Кологривая признана виновной по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и осуждена к лишению свободы на 9 лет 6 месяцев. 28-летний Максим Завойскин признан виновным по статье 316 УК РФ («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления») и осуждён к штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Определением судебной коллегии по уголовным делам от 3 апреля 2017 года приговор в отношении Кологривой оставлен без изменения. В отношении Завойскина судебная коллегия учла в качестве смягчающего обстоятельства наличие на иждивении малолетнего ребёнка и уменьшила сумму штрафа до 45 тысяч рублей.

Напомним, что 20 апреля 2016 года житель Омска приревновал жену к её знакомым по соцсети «Одноклассники», супруги поссорились, в результате жена убила мужа ножом.

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