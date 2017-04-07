180 будущих дизайнеров Новосибирска прошли мастер-класс от «Поколения М»

Новосибирские дизайнеры Ольга Бузыцкая и Елена Конарева провели бесплатный мастер-класс для студентов и школьников, желающих покорить мир моды. Региональные наставники проекта МТС «Поколение М» назвали креативность и трудолюбие основами успешного дебюта для нового поколения русских модельеров, передаёт корреспондент Сиб.фм по итогам мастер-класса в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусства 7 апреля.

Юные модельеры узнали секреты модной индустрии сразу от двух от успешных дизайнеров Новосибирска. Более 180 ребят из творческих школ, дизайн-студий, колледжей и вузов посетили мастер-класс, который прошёл в рамках общероссийского конкурса FashionПоколение благотворительного проекта МТС «Поколение М». Конкурс адресован юным дизайнерам от 11 до 18 лет. Чтобы стать его участником, нужно загрузить на сайт конкурса эскиз платья для Полины Гагариной.

От Ольги Бузыцкой ребята узнали, что успех fashion-дизайнера на 80 % состоит из трудолюбия и лишь на 20 — из таланта. Будущим авторам модных коллекций посоветовали рисовать до 30 эскизов каждой модели и смелее использовать национальный колорит в дизайне — вышивки, яркие цвета, инкрустацию.

Елена Конарева подчеркнула, что, кроме умения конструировать и моделировать, нужно владеть и ремеслом портного. Не менее важно в начале пути начать собирать единомышленников в свою команду «дизайнер — конструктор — портной — промоутер».

Многие новосибирские ребята уже приняли участие в fashion-конкурсе «Поколения М» и загрузили свои эскизы на сайт проекта. Напомним, что приём работ продлится до 25 апреля. Организаторы всероссийского конкурса определят имена девяти финалистов в мае 2017 года, авторы лучших эскизов получат возможность обучаться под руководством fashion-гуру «Поколения М» Вячеслава Зайцева, Даши Гаузер и Игоря Гуляева в Москве.

А три лучших ученика создадут собственные коллекции под руководством fashion-мастеров и покажут их на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в октябре 2017 года.

За выложенные на портале проекта работы, «лайки» и «репосты» в социальных сетях начисляются баллы, которые приумножают общий благотворительный счёт проекта. В конце года МТС переводит баллы в реальные деньги на лечение детей. Так, с апреля 2014 года в рамках «Поколения М» было собрано более 15 миллионов рублей для операций 35 детям.