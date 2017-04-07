Артём Лоскутов доказал первостепенность «Монстрации» мэру Новосибирска

Мэрия Новосибирска официально отказала Артёму Лоскутову в проведении шествия на Красном проспекте, идеолог «Монстрации» сослался на нерасторопность мэрии и потребовал согласования, узнал 7 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения в официальном твиттере kissmyba.

Новосибирский художник Артём Лоскутов обвинил департамент общественных связей мэрии Новосибирска в нерасторопности. Идеолог «Монстрации» опубликовал ответное письмо с критикой срыва сроков согласования проведения акции.

Письмо с отказом в согласовании маршрута «Монстрации-2017» от 31 марта 2017 года поступило заявителю Артёму Лоскутову 7 апреля 2017 года через интернет, утверждает твиттер kissmyba. В официальном обращении мэрии Новосибирска отказ объяснили проведением легкоатлетической эстафеты и предложили обсудить другой маршрут «Монстрации» на совещании 12 апреля.

Артём Лоскутов ответил на претензии мэрии официальным письмом, утвердив, что согласно пункту 12 постановления мэра города Новосибирска № 1000 от 13 декабря 2007 года, в случае совпадения массового мероприятия по месту и времени с другим мероприятием, заявленным ранее:

«Глава администрации в течение трёх рабочих дней предлагает другое место, пригодное для проведения массового мероприятия или другое время», — процитировал подзаконные акты Артём Лоскутов.

В рамках этого срока иных мест предложено не было, утверждается в официальном ответе на письмо мэрии. Упомянутые мероприятия лишь заявлены, но не запланированы и не могут препятствовать «Монстрации», поэтому их время и маршрут проведения должны быть скорректированы, утверждает Артём Лоскутов.

Идеолог «Монстрации» согласился обсудить возможности проведения мероприятия на заседании рабочей группы 12 апреля в мэрии.

Напомним, что в третьей декаде марта Артем Лоскутов подал уведомление о проведении 1 мая «Монстрации-2017» в формате «выставки-прогулки по Красному проспекту с последующим проведением дискотеки в сквере у оперного театра». Лозунг прошлой акции «Здесь вам не Москва» рассматривался как название для первой Всероссийской Триеналле современного искусства.