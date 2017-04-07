 

Артём Лоскутов доказал первостепенность «Монстрации» мэру Новосибирска

 7 апреля, 19:30
были упомянуты
подходящие темы
Артём Лоскутов доказал первостепенность «Монстрации» мэру Новосибирска
Фото Сергея Мордвинова из архива Сиб.фм

Мэрия Новосибирска официально отказала Артёму Лоскутову в проведении шествия на Красном проспекте, идеолог «Монстрации» сослался на нерасторопность мэрии и потребовал согласования, узнал 7 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения в официальном твиттере kissmyba.

Новосибирский художник Артём Лоскутов обвинил департамент общественных связей мэрии Новосибирска в нерасторопности. Идеолог «Монстрации» опубликовал ответное письмо с критикой срыва сроков согласования проведения акции.

Письмо с отказом в согласовании маршрута «Монстрации-2017» от 31 марта 2017 года поступило заявителю Артёму Лоскутову 7 апреля 2017 года через интернет, утверждает твиттер kissmyba. В официальном обращении мэрии Новосибирска отказ объяснили проведением легкоатлетической эстафеты и предложили обсудить другой маршрут «Монстрации» на совещании 12 апреля.

Артём Лоскутов ответил на претензии мэрии официальным письмом, утвердив, что согласно пункту 12 постановления мэра города Новосибирска № 1000 от 13 декабря 2007 года, в случае совпадения массового мероприятия по месту и времени с другим мероприятием, заявленным ранее:

«Глава администрации в течение трёх рабочих дней предлагает другое место, пригодное для проведения массового мероприятия или другое время», — процитировал подзаконные акты Артём Лоскутов.

В рамках этого срока иных мест предложено не было, утверждается в официальном ответе на письмо мэрии. Упомянутые мероприятия лишь заявлены, но не запланированы и не могут препятствовать «Монстрации», поэтому их время и маршрут проведения должны быть скорректированы, утверждает Артём Лоскутов.

Идеолог «Монстрации» согласился обсудить возможности проведения мероприятия на заседании рабочей группы 12 апреля в мэрии.

Напомним, что в третьей декаде марта Артем Лоскутов подал уведомление о проведении 1 мая «Монстрации-2017» в формате «выставки-прогулки по Красному проспекту с последующим проведением дискотеки в сквере у оперного театра». Лозунг прошлой акции «Здесь вам не Москва» рассматривался как название для первой Всероссийской Триеналле современного искусства.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме

Глупость или измена?

 10.05.2016, 10:58 • колонка
Виктор Козодой
доктор исторических наук
Виктор Козодой рассуждает о том, как власть расшатывает саму себя, и какое отношение к этому имеет информационный шум вокруг Монстрации.
 1.05.2016, 20:17 • репортаж

Где ОМОН?

Как Монстрация в Новосибирске стала легальной, ушла из центра города, отделила себя от шествия, задуманного властями, и осталась непокорённой.
 11.03.2016, 08:00 • интервью

Экс в большом городе

18 марта 2014 года президент Путин отправил Василия Юрченко в отставку с официальной формулировкой — «в связи с утратой доверия». С тех пор прошло почти два года. В интервью Сиб.фм экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко высказал своё мнение по отношению к основным событиям двух прошедших лет.

Зачем?

 8.07.2015, 07:00 • колонка
Валерий Лавский
«Коммерсантъ» специально для Сиб.фм
 5.05.2015, 08:27 • репортаж

Были покрашены краской, выкрикивали лозунги с плакатов

Художника Артёма Лоскутова приговорили к 10 суткам ареста и штрафу в пять тысяч рублей. Художественная акция была признана митингом. Полиция назвала её «шествием с элементами абсурдистского карнавала», из-за которого были созданы проблемы для городского транспорта и пешеходов. Корреспондент Сиб.фм побывал на заседаниях.
 1.05.2015, 19:29 • репортаж

А Толя выйдет?

Корреспондент Сиб.фм затесался в толпу монстрантов, требующих сисек и Локтя.
самое популярное
 26 марта, 15:05 • новость

Тысячи жителей Новосибирска вышли на митинг против коррупции «Он вам не Димон»

Более двух тысяч человек собрались на митинг против коррупции под названием «Он вам не Димон» в центре Новосибирска.
 27 марта, 18:33 • новость

Иркутский губернатор умер в московской больнице

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко скончался в одной из больниц Москвы.
 2 апреля, 16:21 • новость

Жители Новосибирска вышли на пикет в поддержку задержанных за протест против коррупции

В центре Новосибирска около 400 человек собрались на массовый пикет в поддержку узников, задержанных на антикоррупционном митинге «Он вам не Димон», который прошёл по всей России 26 марта.
 25 марта, 16:20 • новость

Команда Навального добилась через суд проведения митинга против коррупции в Новосибирске

Мэрия Новосибирска отказала команде оппозиционера Алексея Навального в проведении митинга и пикета против коррупции в центре города, активисты добились через суд разрешения на митинг возле театра «Глобус».
 28 марта, 12:44 • новость

Новосибирские синоптики озвучили прогноз на три месяца вперёд

Начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик сообщила, в каких регионах Западной Сибири пройдут осадки и установится тёплая погода в ближайшие три месяца.
 25 марта, 18:03 • новость

Иркутская женщина-силач прокатила в багажнике подрезавшего её автохама

В Иркутске мастер спорта по пауэрлифтингу Оксана Кошелева наказала мужчину за опасную парковку — погрузила его в багажник своего автомобиля и прокатила 100 метров.
присоединяйтесь!
    