Экс-мэр Усть-Илимска в Иркутской области осуждён за взятки на 11 лет колонии

Усть-Илимский городской суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима бывшего главу города Владимира Ташкинова, признанного виновным в получении взяток, узнал корреспондент Сиб.фм 7 апреля из сообщения регионального управления СКР.

Согласно материалам уголовного дела, с сентября 2012 по октябрь 2014 года мэр Усть-Илимска неоднократно получал взятки на общую сумму более 10 млн рублей. Деньги ему передавал представитель нескольких юридических лиц, работающих в городе по муниципальным контрактам. Взамен градоначальник обещал коммерсантам беспрепятственную приёмку чиновниками выполненных работ и своевременную оплату из казны.

Факты коррупции были выявлены оперативниками управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД и сотрудниками ФСБ. В апреле 2015 года Ташкинова задержали в Новосибирске и этапировали в Иркутск. После двух лет разбирательств он был признан виновным в совершении трёх эпизодов преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

По приговору суда экс-мэру придётся выплатить штраф в размере 30 млн рублей, принадлежащий ему автомобиль будет конфискован. После отбытия наказания в колонии Ташкинов будет лишён на семь лет права занимать выборные должности.

Напомним, в феврале суд города Тайшета Иркутской области поместил под домашний арест главу Тайшетского района Александра Величко, который подозревается в крупном мошенничестве с бурением артезианских скважин.