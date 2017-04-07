 

Красноярск стал главным городом шансона в России при Викторе Толоконском

 7 апреля, 17:37
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Красноярск стал главным городом шансона в России при Викторе Толоконском
Фото пользователя hungar с форума skyscrapercity.com

Красноярск занял первое место среди мегаполисов по прослушиваниям шансона в рейтинге Яндекс.Музыки, Алтай и Забайкалье вошли в пятёрку рейтинга фанатов шансона в регионах. Исследование проводилось с 2014 года — в это же время Виктор Толоконский был назначен губернатором Красноярского края, узнал 7 апреля корреспондент Сиб.фм из пресс-релиза Яндекса в Сибири.

Жители Красноярска возглавили российский рейтинг фанатов шансона в интернете. Сервис Яндекс.Музыка опубликовал рейтинг городов-миллионников, где чаще всего слушают шансон.

Любители шансона из Омска вывели город на третье место рейтинга, Новосибирск расположился на шестом. Шансон любят в Сибири и на Урале, утверждают авторы исследования. В топ-4 регионов с наибольшим числом прослушиваний попали Забайкальский и Алтайский край, Республика Горный Алтай, но самый преданный шансону регион — Курганская область.

За три года популярность шансона в общем потоке музыки упала вдвое, однако поклонники жанра в Красноярске, Челябинске и Омске по-прежнему верны жанру. В Новосибирске, Екатеринбурге и других городах интерес к шансону — на уровне среднего по России.

«Интерес к шансону больше всего проявляется в категории 45+, но и здесь со временем падает. Мы видим, что слушатели 45+ также интересуются блюзом и джазом, при этом общая доля прослушиваний по этим жанрам за последние несколько лет не меняется», — сообщают аналитики Яндекс.Музыки.

Аналитики утверждают: танцевальная музыка и рэп вытесняют шансон из числа популярных жанров для прослушивания в интернете. Доля танцевальной музыки выросла в три раза, а редакционные подборки для вечеринок стабильно входят в топ самых популярных. Среди самых популярных жанров у пользователей Яндекса — поп-музыка, рок, эстрада, рэп, электроника и альтернатива.

Исследователи изучили данные о прослушиваний шансона в Яндекс.Музыке с 2014 по 2017 год. Напомним, что 12 мая 2014 года бывший полпред Президента РФ в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский был назначен исполняющим обязанности губернатора Красноярского края, а 14 сентября он победил на выборах в губернаторы с результатом более 62 % голосов.

Из биографии Виктора Толоконского известно, что опытный губернатор увлекается исполнением песен известных музыкантов в жанрах эстрадной песни и шансона.

По данным Compromat.ru, в репертуаре Виктора Толоконского присутствуют такие песни, как «Вальс Бостон» и «Утиная охота» Александра Розенбаума, «Две погасшие свечи», «А ты гуляй, душа», «Зизи» Михаила Шуфутинского, «Сиреневый туман» Владимира Маркина. Также губернатор исполнял песни современных звёзд русского шансона Михаила Шелега и Сергея Наговицына.

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