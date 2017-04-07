 

Мэр Анатолий Локоть назначил военного начальником новосибирского метро

 7 апреля, 11:31
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Мэр Анатолий Локоть назначил военного начальником новосибирского метро
Фото из архива ГТРК «Новосибирск» с сайта nsktv.ru

Замначальника по безопасности Аркадий Чмыхайло возглавил Новосибирский метрополитен, генерал-майор Вооружённых сил оставил службу два года назад, узнал 7 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения официального сайта мэрии Новосибирска.

Мэр Новосибирска назначил нового главу Новосибирского метрополитена Аркадия Чмыхайло взамен уволенного Андрея Ксензова. Распоряжение о назначении было подписано 7 апреля, спустя более 15 дней после увольнения Ксензова.

Аркадий Чмыхайло работал в должности замначальника Новосибирского метрополитена с 2015 года и возглавлял службу безопасности. До этого он служил в Вооружённых силах РФ 38 лет, оставив армию в звании генерал-майора.

Аркадий Чмыхайло родился в 1960 году в Алма-Ате Казахской ССР, в 1981 году окончил Высшее пограничное военно-политическое училище с квалификацией «офицер с высшим военно-политическим образованием». В 1991 году завершил обучение в Военно-политической академии имени В. И. Ленина, получив квалификацию «офицер с высшим военным образованием», преподаватель истории по специальности «военно-политическая». В 2005 году окончил Военную академию генерального штаба Вооружённых сил РФ, получив очередную квалификацию «специалист в области управления» по специальности «военное и государственное управление».

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть 21 марта сообщил об увольнении главы Новосибирского метрополитена Андрея Ксензова за надбавки к своей зарплате в 100 тысяч рублей. Затем Андрей Ксензов оспорил своё увольнение в Центральном районном суде Новосибирска, подав иск 3 апреля.Он потребовал у мэрии восстановления на работе, взыскании заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда.

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