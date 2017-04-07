 

Начальник цеха на Новосибирском заводе Чкалова найден истекающим кровью — СМИ

 7 апреля, 14:10
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Начальник цеха на Новосибирском заводе Чкалова найден истекающим кровью &mdash; СМИ
Фото с сайта severpost.ru

В Новосибирске работника авиационного завода имени Чкалова нашли в собственном кабинете истекающим кровью, мужчину увезли в реанимацию, следователи выясняют обстоятельства случившегося, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения НГС 7 апреля.

По сообщению НГС, начальник одного из цехов Новосибирского авиационного завода имени Чкалова найден в своём кабинете истекающим кровью. Скорая помощь увезла мужчину в реанимацию.

«Его хотели уволить. Он закрылся у себя в кабинете. Когда дверь вышибли, мужчину нашли в крови», — рассказал очевидец НГС.

На Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова официальную информацию о происшествии не предоставили.

«Следователи осмотр места происшествия уже сделали. Мы проводим процессуальную проверку по данному факту, — пояснил корреспонденту Сиб.фм помощник руководителя управления СУ СК РФ по Новосибирской области Алексей Максименко. — Оправшиваем лиц, которые могут что-либо ответить о причинах произошедшего. У пострадавшего имеются телесные повреждения, но какие именно, не могу сказать по этическим соображениям. Мужчину увезли в больницу. Оценивать его состояние трудно — медики занимаются».

Версию о возможной попытке суицида работника авиационного завода из-за увольнения следователи также проверят.

«Увольнение для работников авиационного завода может казаться катастрофой. Кроме Новосибирска, самолёты строят в Иркутске, Улан-Удэ, Комсомольск-на-Амуре. Эти города находятся далеко — не вариант. Либо бросать всё и переезжать в другой город... — рассказал корреспонденту Сиб.фм источник, работающий на Чкаловском заводе. — Да и проблема обычно состоит в том, что человек, владеющий узкой специализацией, боится пробовать новое, а по сути ничего больше и не умеет. И чем старше человек, тем сложнее — с возрастом люди становятся инертнее, консервативнее. Но на нашем заводе редко кого увольняют».

Источник пояснил, что, возможно, происшествие случилось не с начальником цеха, а с заместителем начальника цеха. Информация о должности работника уточняется.

Напомним, что с 1 января 2013 года директором Новосибирского авиационного завода имени Чкалова и заместителем генерального директора компании «Сухой» назначен бывший инженер боевых самолётов Сергей Смирнов, также руководивший программой создания боевого самолёта СУ-34.

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