Новосибирские финансисты объяснили совет Минэкономразвития РФ покупать валюту

Текущий курс рубля к доллару на момент публикации. Скриншот с сайта zenrus.ru

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил о лучшем моменте для покупки доллара в ближайшие дни. Новосибирские финансисты рассказали, как сделать это правильно корреспонденту Сиб.фм 7 апреля.

Минэкономразвития РФ озвучило новый прогноз макроэкономического развития на 2017–2020 годы на пресс-конференции 6 апреля. В министерстве ожидают серьёзного ослабления курса рубля до отметки в 63-64 рубля за доллар США, сообщал ТАСС.

«В принципе считаем, что текущий момент для компаний-импортёров и населения, которое готовится к зарубежным поездкам, очень выгоден для покупки иностранной валюты», — цитируют СМИ слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

Эксперты Минэкономразвития РФ составили базовый и целевой варианты сценариев прогноза курса доллара. Базовый прогноз на конец 2017 года ожидают на уровне 68 рублей за доллар, целевой вариант предполагает тот же курс в 68 рублей за доллар. Базовый прогноз властей на 2018 год — 70,8 рубля за доллар, целевой предполагает 70,3 рубля за доллар.

Новосибирские финансисты согласились с прогнозом Минэкономразвития РФ и объяснили возможное падение рубля в будущем. По прогнозу директора финансовой группы «БКС Премьер» в Новосибирске Григория Сосновского, доллар по отношению к рублю будет дешеветь из-за снижения ставки Центробанка РФ и повышения ставки ЦРС. Затем часть западных инвесторов будет выходить из облигаций федерального займа РФ, продавать их, фиксировать прибыль и конвертировать рубли в доллары — это вызовет сильное давление на курс рубля.

Эксперт «БКС Премьер» отметил: многие говорят, что один доллар должен стоить 60 рублей, а сегодняшний курс в 56,6 рубля вреден для российской экономики — обычно для выхода из кризиса национальную валюту ослабляют.

«Момент может быть удачным, но я бы предостерёг инвесторов. Ситуация с курсами в Teletrade неизвестно, сколько будет продолжаться и есть риск застрять, купив доллары. Хранить деньги в деньгах не стоит, но можно попробовать приобрести доллары и вложить их в облигации иностранных компаний или более спекулятивные инструменты, такие как акции», — сообщил Сиб.фм директор «БКС Премьер» в Новосибирске Григорий Сосновский.

Экономисты утверждают, что стоит скептически относиться к совету министра: это намеренное руководство к действию в пользу одной из финансовых группировок.

«Те, кто бросится покупать валюту по совету Орешкина, проиграют. Крупные игроки валютного рынка определяют курсы и не известно, что они будут делать. Министр, видимо, имеет отношение к одной из групп», — признался Сиб.фм ведущий сотрудник Института экономики и организации производства СО РАН Юрий Воронов.

«Эксперты по-разному оценивают снижение курса доллара и укрепление рубля: единой концепции нет, в долгосрочном прогнозе стоимость доллара вернётся на уровень выше 60 рублей», — прокомментировала Сиб.фм директор по розничному бизнесу филиала «Новосибирский» Альфа-Банка России Марина Кокоулина.

Напомним, что один из старейших банков Красноярска лишился лицензии из-за рискованных вложений. Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у красноярского банка «Енисей», который, по оценке регулятора, проводил излишне рискованную кредитную политику.