Осуждённый за волнения на Болотной Леонид Развозжаев освобождён в Красноярске

Оппозиционер Леонид Развозжаев, осуждённый по уголовному делу о народных волнениях на Болотной площади в мае 2012 года, вышел на свободу из красноярской колонии, узнал корреспондент Сиб.фм 7 апреля из сообщения «Радио „Свобода“».

У выхода из колонии Развозжаева встретила супруга Юлия и журналисты. Оппозиционер поблагодарил всех, кто его поддерживал, пока он был в заключении, подчеркнув, что, «возможно, благодаря этому выжил». Он также рассказал, что пока не решил, чем будет заниматься, но намерен «содействовать демократизации общества» и защите прав заключённых, а в ближайшее время будет восстанавливать пошатнувшееся в заключении здоровье.

Стоит отметить, что в течение двух лет после освобождения Развозжаев будет находиться под надзором правоохранительных органов. Посещать массовые акции ему запрещено.

Напомним, в 2014 году Мосгорсуд приговорил Развозжаева к четырём с половиной годам колонии за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в 2012 году и подготовку к дальнейшим беспорядкам.

После перевода в колонию в Красноярском крае Развозжаев проходил курс лечения в местной туберкулёзной больнице ФСИН в Красноярском крае. В июле 2015 года он был выписан в удовлетворительном состоянии. Прокуратура края сообщала, что новых жалоб на здоровье от оппозиционера не поступало.