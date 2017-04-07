В Новосибирскую область придёт долгожданное весеннее тепло, осадки прекратятся, рассказал корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин 7 апреля.

В выходные, 8–9 апреля, в Новосибирской области ожидается повышение температуры воздуха до +6–12 °С. Она будет продолжать повышаться и в следующие дни: 10 марта температура в Новосибирске поднимется до +8–13 °С, а в юго-западных районах региона — до +18 °С.

«Процессы в атмосфере перестраиваются на более зональный тип, — объяснил корреспонденту Сиб.фм Ренад Ягудин. — Тёплые воздушные массы будут поступать из районов средней Оби. На севере области 8–9 апреля осадки в основном будут слабыми — в виде небольшого дождя или снега. Ветер довольно свежий, порывами до 12–15 м/с. В дальнейшем температура повысится, а осадки прекратятся».

Напомним, что 4 апреля 2017 года синоптики предупреждали жителей Новосибирска о штормовом ветре порывами до 25 м/с на 4–5 апреля.