Работник красноярской колонии продавал осуждённым водку по 10 тысяч рублей за бутылку

Сотрудник одной из исправительных колоний Красноярского края признался в получении взяток от заключённых за передачу им спиртного — стоимость бутылки водки доходила до 10 тысяч рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 7 апреля из сообщения регионального Следкома.

28-летний сотрудник ФСИН работал инспектором отдела по воспитательной работе в ИК-7, расположенной в селе Арейское в пригороде Красноярска. В колонии действует строгий режим содержания, она предназначена только для повторно осуждённых. По предварительной версии следствия, в декабре 2016 года инспектор вступил в сговор с заключёнными: ему перечислили на банковскую карту 10 тысяч рублей, а он доставил на территорию режимного учреждения полулитровую бутылку водки и передал заключённому.

Похожий эпизод, по данным следствия, повторился в январе 2017 года, правда, на этот раз сотрудник колонии получил за спиртное всего семь тысяч рублей. После того, как оба эпизода нарушения режима обнаружились, было возбуждено уголовное дело, инспектор из ФСИН уволили. Сам бывший сотрудник признался в получении взяток и передаче запрещённого в колонии напитка осуждённым.

Однако в ходе следствия было установлено, что сотрудник передавал заключённым не только водку, но и мобильные телефоны и получил за это 160 тысяч рублей. Обвинение бывшему инспектору предъявлено по части 3 и пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взяток за незаконные действия в крупном размере». Санкция статьи предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в марте следственные органы Бурятии возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении сотрудницы изолятора временного содержания. Она обвиняется в том, что выманивала у матери заключённого продукты и деньги, а затем присваивала их. Ущерб оценивается в 250 тысяч рублей.